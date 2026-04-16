Por Adrián López Carcelén |

Pablo Motos comenzó la emisión de 'El hormiguero' del miércoles 15 de abril entonando el mea culpa. El presentador se dirigió a los espectadores del formato para aclarar la polémica surgida la noche del martes 14 de abril durante la entrevista con Sonsoles Ónega. Los comunicadores reivindicaron una bajada del IVA que se aplica a los libros aludiendo a un dato falso.

Pese a pedir disculpas, Motos señaló directamente a Sonsoles como el origen de la confusión. "Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Os cuento lo que pasó. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí, y nadie comprobó el dato. Es un error. Resulta que el IVA de los libros es un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar", expresó el presentador.

Sonsoles Ónega también pidió perdón en 'Y ahora, Sonsoles'

Sonsoles Ónega también pidió disculpas durante la emisión de 'Y ahora, Sonsoles'. "Ayer nos equivocamos en 'El hormiguero' a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino que es un 4%. Error, error, me fustigo. Llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Aprovecho para pedir perdón, de verdad, lo siento. Error absolutamente involuntario sin ninguna intención de desinformar ni manipular ni nada, por dios santísimo", dijo la comunicadora.

La polémica con el IVA de los libros

Sonsoles Ónega visitó 'El hormiguero' el martes 14 de abril

Todo surgió cuando, durante la entrevista del martes 14 de abril, Pablo Motos sacó el tema y señaló: ". O sea, el cine lo bajaron al 10%, el de los libros sigue siendo el 21%. Lo mismo que un paquete de Ducados". Sonsoles Ónega, ganadora de un Premio Planeta por su novela 'Las hijas de la criada', confirmó ese dato con un escueto: "".

"Es un dinero. Son 23 eurillos y eso es mucho porque yo quiero que la gente compre muchos libros. Hay que leer, hay que comprar mucho libro y hay que mover la industria. Una idea, si puede ser, es que bajemos el IVA de los libros", lanzó la entrevistada. Pablo Motos fue más allá y expresó: "No debería existir. Lo que pasa es que el presidente del Gobierno está en China...". Sonsoles zanjó el asunto y expresó: "No se entera. Bueno, por si algún día somos presidentes del Gobierno".