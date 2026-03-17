Sonsoles Ónega se rompe en directo por el emotivo recuerdo de Gemma Cuervo a su padre

Por Fernando S. Palenzuela |

Jorge Anegón ha sido la persona que ha acompañado a Gemma Cuervo en sus últimos años de vida, ayudándola a llegar a todo ese público que siempre la ha querido a través de las redes sociales. El actor y empresario conectó con 'Y ahora, Sonsoles' para explicar cómo vivió esta recta final de la actriz.

"Fue gracias a Cayetana, que siempre está buscando hacer mejor la vida de las personas (...) Ella quería que Gemmita y yo nos uniéramos para cuidarnos ambos, para que Gemma siguiera sintiendo que sigue activa en su día a día. La sorpresa para mí fue encontrarme con un cariño brutal y cómo ella me curó, como decía, el alma", le explicaba Anegón a Sonsoles Ónega después de que esta le preguntara cómo se conocieron.

Sonsoles Ónega conecta con Jorge Anegón en 'Y ahora, Sonsoles'

Antes de despedirse, el actor interrumpió a la presentadora para contarle una historia que tenía pendiente relacionada con Fernando Ónega. "Nos llamábamos los martes y los jueves. Y en la semana del 5 le comuniqué el fallecimiento de tu papi. Hubo un silencio en la llamada tremenda y dije: 'jo, a lo mejor esta información por su edad no se la tenía que dar'. Hizo una reflexión sobre tu familia que cuando la finalizó, me dijo: 'el día que coincidas con Sonsoles, no te olvides de decírselo'", comenzaba Jorge Anegón. En pantalla, se podía ver cómo Ónega comenzaba a emocionarse.

Miguel Lago retoma la conversación con Jorge Anegón en 'Y ahora, Sonsoles' ante la emoción de la presentadora

"Me dijo quey que eso lo transmitía en sus escritos y en sus palabras y en cómo él, y esto yo no lo sabía,. Dijo que el resultado de esa bondad que tenía la mirada de tu papi", revelaba el intérprete ante una Sonsoles Ónega deshecha por la emoción.

"Este programa todos los días por la tarde lo veía porque ella decía que tú permitías en las entrevistas el silencio y la escucha a tus invitados. Te quería transmitir este cariño que ella me pidió hace dos semanas", finalizaba Anegón. Ante esto, la presentadora era incapaz de continuar con la entrevista y tuvo que salir al paso Miguel Lago. "Gracias por tus hermosas palabras, que me he quedado un poco así sin aire", resolvía más adelante la periodista.

Su recuerdo de Gemma Cuervo

En un momento de la entrevista, la presentadora se interesaba por qué había hecho la actriz por él en este tiempo juntos. "Qué no ha hecho por la gente que le rodeamos, que hemos tenido la suerte de estar junto a Gemma. Ella era muy rápida viendo el alma de las personas, viendo las heridas que todos tapábamos con los personajes que adquirimos en nuestro día a día. Ella veía la heridita y, sin ser intrusiva, iba acariciando poco a poco esa herida que todos tenemos. Me hizo creer más en mí, como persona que, cuando uno tiene objetivo y quiere algo, debe ir a por ello con respeto hacia uno y hacia los demás".