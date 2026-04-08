Paz Padilla confiesa en 'El hormiguero' que abusaron de ella con 14 años: "Me ha afectado en todo"

Por Adrián López Carcelén | |

Paz Padilla lleva años haciéndonos reír con su trabajo. El martes 7 de abril, la humorista visitó 'El hormiguero' para presentar su nuevo libro, 'Alzar el duelo'. La actriz aprovechó la ocasión para confesar públicamente ante Pablo Motos un episodio del que jamás había hablado. "Yo, cuando tengo 14 años, vivo un trauma que no me lo esperaba, que no sabía cómo digerirlo, que fue un abuso que tuve con una persona muy cercana a la familia", desveló.

"Nunca pensé que eso me podía suceder por parte de alguien que entraba y salía de mi casa constantemente. Solo sé que cuando sucedió tenía una imagen que me vino muchísimos años después (...). Me vinieron flashes y empecé a tener taquicardias y ataques de ansiedad", dijo la televisiva. Paz Padilla confesó que le costó mucho trabajo asimilar el episodio: "Yo pensaba: 'Esto no es real, esto no ha sucedido'. Pero estas imágenes cada vez se sucedían con más frecuencia. Y entonces ya tuve que ponerme y decir, vamos a ver, esto que ha pasado, ha pasado Paz".

Además de su faceta como presentadora y humorista, Paz Padilla interpreta a La Chusa en 'La que se avecina'

La actriz reconoció que, pese a ser consciente, no se lo contó a nadie. "Primero porque aparece una de las partes del duelo, que es la culpa. Porque nos culpamos muchas veces por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Y ahí empecé a culparme porque yo tenía que haber puesto resistencia, porque yo tenía que haber gritado, porque yo no tenía que haber estado allí", aseguró Paz Padilla.

El aprendizaje del trauma

, porque me daba vergüenza contarlo. Porque es algo como que la sociedad no te permite contarlo, ¿no? Si lo cuentas a alguien, y eso lo he visto yo después, la gente te mira con pena, y a mí la pena no me gusta. No me gusta porque se colocan en una posición por encima de ti, como diciendo: 'Me da pena lo que te ha pasado pero ay que bien que no me ha pasado a mi'.", aseguró la televisiva.

Paz Padilla confesó que, una vez que fue plenamente consciente de lo sucedido, su vida cambió para bien: "Cuando ese duelo lo vives en solitario cuesta mucho cicatrizar y de curar porque no pides ayuda. No se lo dije ni a mi madre, ni siquiera se lo conté nunca. No se lo conté porque pensé que ella iba a sufrir mucho (...). Yo en este trabajo he entendido que yo era la víctima, por eso lo cuento en el libro. Porque la palabra saca a la angustia del cuerpo, y cuando yo empecé a contarlo empecé a sanar y empecé a darme cuenta que yo no tenía que sentir culpa porque yo era la víctima".

Paz Padilla presentó 'Sálvame' durante más de diez años en Telecinco

"Uno de los miedos míos era mi hija Anna Ferrer, y cuando mi hija cumple la misma edad se lo cuento. Fue una de las primeras personas a las que se lo cuento. Le dije: 'Ana, a mí me sucedió esto y no quiero que a tí te suceda. Y si te sucede algo, sea esto u otra cosa, nunca dejes de acudir a mí' (...). Tenemos que pedir ayuda porque el tiempo no lo cura. Me ha afectado en todo. Pero a base de trabajarlo, de entender lo que te ha pasado, de dejar de sentir culpa y vergüenza, de darte cuenta de que eres una víctima aprendí a perdonar, porque la primera que me tuve que perdonar fui yo", confesó la presentadora.