Por Pablo Fernández Pérez |

'La revuelta' se caracteriza por hablar sin tapujos ni tabúes de cualquier tema. El pasado 18 de febrero trajo al teatro a Anna Castillo, actriz que venía a promocionar 'Su Majestad', la nueva serie de Prime Video. Después de hablar de retoques de estética faciales y de cada cuánto cambian las sábanas y las toallas, David Broncano decidía sacar un tema completamente inesperado.

Anna Castillo y David Broncano hablando con el padre del presentador

, a lo que la actriz contestó que "nunca". Después, el presentador comentaba: "Bueno, de lo que me he enterado hoy...". En ese momento, Broncano preguntaba a su padre, sentado en las butacas, si se podía, o no,. Al obtener la respuesta afirmativa, el jienense lo desvelaba:

"¿Primos hermanos?" preguntaba Castillo, y él respondía: "Creo que sí". En ese momento, el padre de Broncano cogía un micrófono y comenzaba a explicar la situación: "No sé cómo ha salido pero ha salido que mis abuelos paternos eran primos". De esta forma, aclaraba la confusión del presentador: los que eran primos no eran sus abuelos, sino sus bisabuelos. "Vivían en pueblos muy pequeños de Extremadura y, en aquellos tiempos, sin coches y sin Tinder, era muy difícil anidar de manera fácil. Es lo que había, ¿no?", explicaba el padre.

Ahora entiendo el interés de Broncano preguntando si se han enrollado los invitados con sus primos #LaRevuelta pic.twitter.com/7nykCDtRmB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 18, 2025

Todo correcto

"Pero, sin embargo, tu padre estaba bien, ¿no? O sea, normal", preguntaba David Broncano a su padre, y este contestaba que "aparentemente sí". "Bueno, pues me alegro entonces que no vaya a más", concluía el presentador. Como suele ser común, entre los miembros del equipo de 'La revuelta' hicieron revuelo de la noticia, llegando incluso a mostrar una foto de David Broncano con 20 años de la que se habían reído previamente por cómo salía y escribiendo al lado: "El resultado de todo aquello".