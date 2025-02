Un expolítico de Ciudadanos sorprende al visitar 'La revuelta': "Ahora son como una asociación de vecinos"

Por Beatriz Prieto | |

Como cada noche, la emisión de 'La revuelta' del martes 18 de febrero arrancó con la habitual interacción entre David Broncano y el público del teatro. No obstante, en un momento de la conversación, el presentador fue sorprendido al descubrir la presencia de Edmundo Bal, exdiputado y candidato a la presidencia de Madrid por el partido de Ciudadanos, con quien pudo charlar un rato sin renunciar al humor.

Edmundo Bal charla con David Broncano en 'La revuelta'

La mención del político Gabriel Rufián por parte de Grison al detectar cierto parecido con un espectador, bastó para que el colaborador y Sergio Bezos descubrieran a Broncano la presencia de Bal entre la audiencia.. El jienense detuvo entonces lo que estaba haciendo para hablar con el ahora expolítico, como le confirmó él mismo: ". Estoy aquí con mis compañeros, que somos abogados de Televisión Española".

El expolítico tuvo que corregir a Broncano cuando preguntó si fue "candidato a la presidencia del Gobierno", para señalar que solo lo fue a la presidencia de la Comunidad de Madrid, antes de que el presentador le preguntara si "Ciudadanos sigue en marcha, quedáis para jugar al fútbol sala o algo así". "Ciudadanos ahora no se presenta, yo ya no estoy. A mí me expulsaron de Ciudadanos, uno que ahora está en el Partido Popular. Me expulsaron porque soy un tipo revoltoso, por eso estoy en este programa también", comentó Bal, con humor.

"Por primera vez sí que son ciudadanos"

"Me echó en aquel momento el que era secretario general, que se llama Adrián Vázquez, y que ahora es eurodiputado del Partido Popular", concretó el expolítico, ante las preguntas de Broncano, quien señaló entonces el hecho de que "de Ciudadanos saltó todo el mundo del barco en marcha y se fueron a otros partidos". "Así de triste. Yo he vuelto a la abogacía del Estado, soy abogado por oposición", aclaró Bal. Ante las dudas de Broncano sobre el presente de Ciudadanos, el expolítico explicó que "tienen dinero todavía", al igual que "sí que existe, lo que pasa es que no se presentan a las elecciones, por lo tanto son como una asociación de vecinos".

Nos hemos ganado que nos inviten a la próxima pachanga que echen. #LaRevuelta pic.twitter.com/VEoHcXfGSN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 18, 2025

"Por primera vez sí que son ciudadanos", intervino Bezos, despertando risas entre los presentes. Broncano también bromeó con el inesperado visitante sobre el hecho de que, tras su ingreso en el partido en 2019, este había ido cuesta abajo, antes de preguntar si tenía trato con algún excompañero: "Con Albert Rivera sí que he quedado alguna vez, es el presidente de un club de negocios ahora y se dedica a sus cosas". Asimismo, Bal aseguró que "no me voy a presentar a nada", antes de bromear con Broncano y compañía sobre el debate de las elecciones madrileñas. A ello se sumaron otros guiños y comentarios a lo largo del programa, en el que incluso Jorge Ponce le entregó una taza con la cara del propio Bal, después de recordar que compró el helicóptero de Ciudadanos para un especial de 'La resistencia'.