Palomares ('GH 10') muestra por primera vez su mano amputada tras el trágico accidente que sufrió

Javier Palomares se hizo especialmente famoso al convertirse en uno de los concursantes de la décima edición de 'Gran Hermano'. Sin embargo, la vida del joven dio un giro radical en el año 2010, dos años después de su salida de la casa de Guadalix de la Sierra. El joven sufrió un trágico accidente en una finca mientras estaba de cacería con su hermano. Este suceso le costó la pérdida del dedo anular de la mano derecha y tan solo unos días antes de terminar el 2019, el cantante se atrevió a publicar una foto en su cuenta de Instagram de su mano mutilada, casi diez años después de aquel doloroso episodio de su vida.

Foto del perfil de Instagram de Javier Palomares

Así fue el trágico suceso

El 23 de enero de 2010, el hermano de Palomares en plena cacería le pidió a su hermano que fuese a por una linterna. Este, para encontrarla lo antes posible saltó por un muro que poseía una verja en la parte superior, con tal mala suerte que, a pesar de la innumerable cantidad de veces que había realizado esa acción, su alianza de bodas se quedó inexplicablemente enganchada en la valla. "Salté y con el peso, el dedo se quedó atrás. No sentí nada, sólo algo parecido a un arañazo. Hasta que no seguí andando no me di cuenta de que lo había perdido", explicó el participante de 'GH' en una entrevista en 'La noria' años atrás.

Tan solo 100 metros más adelante, Javier Palomares fue realmente consciente de lo que le había ocurrido: "Vi que sólo tenía la falange y me puse amarillo. Me puse blanco, mareado y mi padre fue a buscar el dedo. Todavía no estaban los perros sueltos, menos mal. La única solución era amputar para que no se infectase", continuó relatando Palomares en su paso por el espacio de Mediaset. Lo peor de todo, es que la amputación de su dedo anular también afectó al joven de una manera psicológica y todo este tiempo ha estado ocultando sus manos, por miedo a enseñarlas en público, ya que ha afirmado en varias ocasiones lo mucho que "le acongoja no verse el dedo".

Enfrentándose a la realidad

Según publica el colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández, en su blog en la web de Telecinco, poco a poco Javier Palomares ha conseguido aceptar las consecuencias de aquel triste suceso que cambió su cuerpo y su vida para siempre. Prueba de ello, la publicación que subió el joven hace escasos unos días a su perfil de Instagram, en la que mostraba a sus seguidores cómo luce su mano tras el brutal accidente que vivió: "Mi mano en la actualidad tras sufrir un accidente en la finca. Como duele, me han pinchado en la unidad del dolor para ver si recupero fuerza y mi mano se mueva mejor", escribió el exconcursante de 'GH' junto a la publicación.