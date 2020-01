Kiko Hernández insulta a Borja, el ex de Chiqui y le dedica unas duras palabras: "Ojalá termines en la cárcel"

Chiqui no está pasando por su mejor momento y todo está saliendo a la luz después de que a finales de diciembre se anunciase su separación con Borja tras diez años de relación y con dos hijas en común. Poco se sabía del porqué, aunque ya María Patiño dio esta información asegurando que "los motivos son mucho más graves de lo que nos podemos imaginar".

Kiko Hernández, en 'Sálvame' y una imagen de Chiqui en 'Sábado deluxe'

Después de muchas teorías, el 28 de diciembre, Chiqui acudió a 'Sálvame deluxe' para aclarar los motivos de la separación y, aunque no quería entrar en detalles, sí que aseguraba haberlo "pasado muy mal" y haber "tenido miedo por mí y por mis hijas". Además, uno de sus comentarios más sonados fue: "A mí no me quería, pero creo que a sus hijas tampoco". Por todo ello, el día 2 de enero en 'Sálvame', Kiko Hernández quiso dar su opinión sobre este asunto y no se cortó un pelo defendiendo a su amiga.

"Yo he tenido mucha relación con esta pareja, tanto con Borja como con Chiqui. De hecho yo les casé en las bodas de 'Sálvame' y yo ya les conocía de antes y de después", comenzaba el colaborador, añadiendo: "Yo qué sé lo que ha ocurrido, le he preguntado a compañeros cosas que no ha querido contar Chiqui y no creo que se puedan hacer públicas que sí se tiene que hacer en una comisaría o un juzgado como ella ya ha hecho, pero públicamente".

Mensaje directo a Borja

Por ello y después de hacer la introducción, Kiko se mantuvo serio para mirar a cámara y dedicar un mensaje al ex de Chiqui: "Simplemente te miro a ti Borja, si estás viendo la televisión, para decirte que lo que le has hecho a Chiqui solo lo hace un canalla, un sinvergüenza y un hijo de su madre como eres tú. Y ojalá el peso de la justicia caiga sobre ti y ojalá termines donde tienes que terminar: en la cárcel".