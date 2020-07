Los retoques estéticos a los que se ha sometido María Patiño en los últimos meses

En los últimos días, María Patiño ha estado más ausente de lo normal en la pequeña pantalla y el motivo no es otro que el haberse tomado unas merecidas vacaciones. Tras un año de gran éxito al frente de 'Socialité' cada sábado y domingo en Telecinco y tras triunfar también con 'Sábado deluxe', 'La última cena' y las entregas diarias de 'Sálvame', la periodista ha decidido marcharse unos días a Fuerteventura para descansar junto a su marido Ricardo Rodríguez. Unas vacaciones que han sido captadas por los paparazzis.

Portada revista Lecturas con María Patiño

La revista Lecturas ha lanzado este miércoles 15 de junio un amplio reportaje en el que les podemos ver a ambos lucir palmito frente al mar. Tal es la importancia mediática de la presentadora que Patiño es portada de la publicación, en la que además se detallan sus últimos retoques estéticos. En la misma se explica que la andaluza se ha realzado el busto, aunque no lo ha aumentado y se ha realizado un lifting cervical con el que ha conseguido eliminar la papada. En Lecturas se destaca que precisamente esta es la intervención a la que se sometió Carmen Borrego y de la que la periodista también salió muy satisfecha.

Paralelamente, en los últimos años también se ha operado la nariz dos veces, suele inyectarse botox para aliminar arrugas y además se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento de manos con ácido hialurónico. Pero no son las únicas formas de cuidarse que tiene esta y es que más allá de estos retoques estéticos, de los que Patiño nunca ha renegado; es más, siempre los ha defendido sin problema alguno, la periodista apuesta también por una vida muy sana, tal y como ella misma explicó a Lecturas. En su dieta diaria no existe "la bollería industrial ni las frituras" y suele tener una alimentación variada y muy saludable. En definitiva, la andaluza no duda en unir una vida sana, cuidándose siempre con retoques estéticos que complementan el deporte que también realiza.

María Patiño, en su mejor momento

Sin duda, la periodista no puede estar viviendo un momento profesional más dulce. En los últimos meses, Patiño ha visto crecer en cuanto audiencia se refiere el magacín 'Socialité' que cada fin de semana conduce en Telecinco. El formato triunfa y es ya líder holgado de su franja, al igual que sucede con 'Sábado deluxe', espacio semanal que la presentadora también conducirá durante todo el verano cubriendo las vacaciones de Jorge Javier Vázquez. Paralelamente, también la vemos colaborar varias tardes a la semana en 'Sálvame' y además se ha convertido en una de las grandes estrellas del espacio culinario 'La última cena'.