Antonia Dell'Atte acusa a 'Lazos de sangre' de cortar su entrevista y tacha a Alessandro Lequio de maltratador

Antonia Dell'Atte es una de las mujeres más controvertidas de la prensa y el mundo de la televisión, y es que cada declaración que realiza es un titular, pues se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Habla libremente de su vida y sus vivencias y así lo ha hecho esta última vez tras su paso por 'Lazos de sangre', donde el equipo del programa le dedicó una emisión para repasar su trayectoria.

Antonia Dell'Atte en 'Lazos de sangre'

Pero parece ser que la italiana no quedó nada contenta con el acabado final de 'Lazos de sangre', por lo que unas horas después de su emisión no dudó en cargar contra ellos, acusándolos de haber cortado toda su entrevista. Para comenzar, Dell'Atte habló de su infancia, asegurando que no había sido perfecta debido a la presencia de su padre. En un comunicado lanzado en su cuenta de Instagram, afirmó que el formato ha dado entender que ha vivido una infancia nada feliz: "He tenido una infancia feliz a pesar de haber tenido un padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca he tenido traumas".

Siguiendo el hilo de este tema, la modelo aseguraba que si ha habido alguien que la ha maltratado en su vida, ese ha sido Alessandro Lecquio: "Quien es el maltratador diabólico que me ha maltratado y he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba". En suma, lanzaba una crítica feroz contra la prensa y todos aquellos cómplices que "han escondido toda la verdad disfrazándola de mentiras" y "que se han enriquecido a mi costa". Pero ahí no acaba: "Los parásitos sin ninguna dignidad... Los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad".

"Boris Izaguirre, mi Pinocho"

Focalizando la crítica a la prensa en lo vivido en el programa, Antonia Dell'Atte volvió a hablar del equipo que compone los debates de 'Lazos de sangre'. "Asco me da Rosa Villacastín, cómplice de mi verdugo. Cómplices también son Beatriz Cortázar, Boris Izaguirre, ¡mi Pinocho que sabe la verdad y calla! María Eugenia Yagüe, que sabe y calla también", compartía, además de citar a Mediaset España y acusar al grupo de "proteger a un verdadero maltratador".

Eso sí, antes de terminar esta publicación en la que adjuntaba una fotografía de El Mundo donde se recogía un comunicado de Cristina Almeida, su abogada, defendiéndola de una denuncia interpuesta por Alessandro Lequio, mandaba un agradecimiento a Ana Obregón. "Eternamente agradecida por haberme librado de mi verdugo", revelaba. "Podéis cargar toda la artillería, la verdad tarde o temprano sale".