Patrick J. Adams regresará a 'Suits' en su última temporada

Mike Ross regresará a 'Suits' para un último caso. Patrick J. Adams retomará su personaje (posiblemente por última vez) en la novena y última temporada del drama legal de USA Network. La cadena de cable ha informado que el canadiense aparecerá en el quinto episodio, aunque se desconoce si su presencia se alargará hasta el final de la temporada.

La vuelta de Mike estará relacionada con un caso que le enfrentará cara a cara con su amigo Harvey Specter (Gabriel Macht) y Samantha Wheeler (Katherine Heigl). "Mike no sabe exactamente que Samantha va a estar involucrada cuando vuelva, pero sí sabe que lo va a estar Harvey", dice Aaron Korsh, productor ejecutivo de la ficción, que además afirma que habrá "algunas escenas divertidas y algunas emotivas con Mike y su antigua 'pandilla'".

La que no parece que vaya a regresar es la ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle, que abandonó la serie junto a Adams durante la séptima temporada cuando sus personajes, Mike y Rachel, se mudaban a Seattle.

"No podría estar más contento de formar parte del último capítulo de 'Suits'", afirma Adams, al que próximamente veremos en el drama de National Geographic 'The Right Stuff'. "He echado mucho de menos a mi familia televisiva y me muero de ganas de ver qué tipo de problema creará Mike Rose en el bufete por última vez."

Entre el amor y el deber

La última temporada de 'Suits', que debutará el próximo 17 de julio junto al primer episodio de 'Pearson', su spin-off, colocará a Zane Specter Litt Wheeler Williams en una situación de gran incertidumbre después de que Robert Zane (Wendell Pierce) se enfrentase al Colegio de Abogados para salvar a Harvey. Tras el sacrificio de su mentor, Samantha se encuentra perdida y Harvey, al intentar consolarla, se da cuenta de que no quiere perder a la persona más importante de su vida: Donna.

Los últimos diez episodios de la serie mostrarán a Harvey y Donna intentando equilibrar su relación con el trabajo mientras luchan por salvar la maltrecha reputación de la firma junto al resto de socios. A medida que avance la temporada, la serie profundizará en las vidas personales de los personajes, que al final de la ficción se verán obligados a decidir exactamente quiénes son y qué tipo de abogados quieren ser.