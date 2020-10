Patry, fuera de sí en 'La isla de las tentaciones': "¡Quiero una puta hoguera de confrontación!"

La noche del miércoles 7 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió su quinta entrega en Telecinco, en la que Patry Guimeras se estrenó en su primera hoguera junto a sus compañeras de reality. Un debut que, por desgracia, no pasó desapercibido cuando la participante, después de ver imágenes de su pareja, Alessandro Livi, en las que hacía bromas y había un cierto flirteo con algunas de las solteras, decidió pedir una hoguera de confrontación que le fue denegada al no haber razones de peso para celebrarlo, lo que desató la rabia de Guimeras ante los sorprendidos presentes.

Patry, fuera de sí en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones'

El turno de Patry comenzó viendo imágenes de su novio bailando y pasando un buen rato con las solteras y sus compañeros, algo que no pareció sorprenderla. "Estoy tranquila. Realmente esperaba verlo así, aunque no voy a cantar victoria tan pronto", declaró la participante, antes de ver imágenes de la primera cita de Livi en el programa, donde confesó que "tengo una complicidad contigo bonita". Unas palabras que no gustaron nada a Patry, quien destacó también lo poco que le agradaba que su pareja hubiera dicho que "he notado algo más de ti que no es el físico". "Me ha sorprendido. Sabe que mi mayor temor es que encontrara simplicidad con alguna chica. Que justo diga eso en su primera cita, da mucho que pensar. Obviamente, no me ha gustado", explicó Guimeras.

Las siguientes imágenes mostraron a un Alessandro manteniendo una conversación con la misma soltera, ante quien aseguró que "me dejo guiar por mi instinto. No sé qué va a pasar en tres días, pero aún así no me voy a privar de disfrutar de esto". Unas palabras que, unidas a las bromas picantes con la tentadora, acabaron colmando la paciencia de Patry. "¿Qué te ha parecido el vídeo?", quiso saber entonces Sandra Barneda, a quien Guimeras evitó responder preguntando si "hay alguna otra imagen". "Contesta, por favor, Patry", solicitó la presentadora. "Solo voy a decir que quiero una hoguera de confrontación con Alessandro", declaró la participante, muy seria y tajante.

"Tienes un borbotón de emociones"

"Ha pasado el límite que yo no quería que pasara: faltarme al respeto", aclaró Patry, cuando Barneda quiso saber el porqué de su petición. "Que baile y se lo pase bien, me da igual, pero ciertos comentarios no los voy a permitir", recalcó la participante, antes de reiterar su petición. "Es tu primera hoguera. Tienes un borbotón de emociones ahora mismo y tus compañeras saben como te sientes", señaló la presentadora, tras lo cual Guimeras volvió a insistir en que quería una hoguera de confrontación.

"Y yo te respondo claramente, que tendrás que esperar. Habéis venido aquí para poner a prueba vuestro amor. Lo que no puedes hacer es, a la mínima que haya algo que no te guste, pedir una hoguera", respondió Barneda, con firmeza, tras lo cual Marta Peñate le aconsejó tener "un poco más de aguante". "Si vas a dar ese tipo de opiniones, te pido por favor que no las des", replicó Patry, antes de alejarse de la hoguera, fuera de sí, ante sus perplejas compañeras. "¡Quiero una puta hoguera de confrontación con Alessandro! A ver si lo entendéis", estalló la participante, dirigiéndose al equipo del programa.