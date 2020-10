Melyssa conoce su castigo tras saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones': "Asumo las consecuencias"

La noche del miércoles 7 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', que arrancó con las chicas enfrentándose a su segunda hoguera. Una ocasión en la que Melyssa Pinto conoció por fin el castigo que el equipo del programa había decidido para ella, después de que se escapara de su villa para encarar a Tom Brusse por el comportamiento que había visto de él con alguna de las solteras, especialmente con Sandra: que, en esa hoguera, no tendría ocasión de ver imágenes de su pareja.

Melyssa llora tras conocer su castigo en 'La isla de las tentaciones'

La concursante confesó sentirse muy nerviosa ante la posibilidad de poder ver imágenes de su pareja. "Tengo miedo de volver a ver imágenes como las que vi. Si eso ocurre, no habrá vuelta atrás", confesó Pinto, quien ante las cámaras declaró que "no sé por qué Tom dijo que era un juego". "Yo ya le he hecho saber lo que me está haciendo sufrir, pero si sigue igual, me daré cuenta de que no me quiere", añadió la participante.

"Sonará egoísta, pero me gustaría verlo triste. Ya no quiero que se lo pase bien", reconoció Melyssa, quien desveló que Tom "quiere casarse, tener hijos y no se juega con algo tan serio como una vida con tu pareja". "Melyssa, no hay imágenes para ti", anunció entonces Sandra Barneda, provocando que Pinto rompiera a llorar. "¿Pero por qué? Yo así no puedo...", confesó la participante, tras lo cual la presentadora explicó que "la única razón por la que no vas a ver imágenes, y para que sirva de precedente, es que saltarse las normas tiene graves consecuencias".

"Lo que hice no estuvo bien"

"Como penalización, vas a tener una hoguera sin ver imágenes de Tom", recalcó Barneda, mientras Melyssa continuaba llorando. "Tuviste contacto con él. Pudiste hablar con él. Tus compañeras, no", le recordó la presentadora, tras lo cual Pinto reconoció que "lo entiendo, sé que lo que hice no estuvo bien y entiendo que se me tenga que castigar de alguna manera". "Me hubiera gustado verlo porque quería saber si le importaba. Solo eso", sollozó Melyssa, ante lo que Sandra señaló que "tendrás ocasión de verlo más adelante". "Anímicamente estoy mal, necesitaba ver esas imágenes. Pero entiendo el castigo y asumo las consecuencias de mis actos", declaró Pinto, una vez a solas.