'La isla de las tentaciones 2': Un participante solicitará la segunda hoguera de confrontación

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' nos está regalando impactantes giros y sorpresas en sus primeras emisiones en Telecinco. En el programa se han generado ya diferentes tramas que han atrapado por completo al público y es que han sido varios los participantes que ya "han caído en la tentación" y han sido infieles a sus parejas. Pero si creíamos que nos podíamos relajar, nada más lejos de la realidad, y es que en la quinta gala de la temporada con Sandra Barneda también viviremos impactantes momentos que van a cambiar el rumbo del programa.

Tom y Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

Por un lado, veremos el final de la hoguera de las chicas en el que descubriremos si finalmente Melyssa Pinto ve las imágenes de Tom siéndole infiel con Sandra; ya que este no dudó en besarse con la chica e incluso dormir con ella pese al estado en el que se encontraba su novia. Son muchos los que creen que el castigo de la organización del programa a Pinto por haberse colado en la villa de los chicos será precisamente no ver lo que está haciendo su novio aunque está claro que no lo sabremos hasta la emisión del formato.

Nueva hoguera con los chicos

Por otro lado, todos los chicos verán las imágenes de sus novias acercándose cada vez más a los solteros en su villa, especialmente Mayka con Óscar, con el que incluso se ha besado; y Marta con Dani, con el que ha estado a punto de hacerlo. Bien seguro que para Pablo y Lester no será sencillo seguir confiando en ellas. ¿Lo harán? Además, veremos a Tom comprobar lo mal que Melyssa lo ha pasado tras su primera hoguera. El chico descubrirá los peores momentos de su novia aunque todo parece indicar que no le afectará demasiado y se mostrará feliz por lo que ha hecho.

Pero la cosa no quedará ahí y es que los acontecimientos que tendrán lugar durante la entrega derivarán en que uno de los integrantes de las cinco parejas solicite una segunda hoguera de confrontación, después de la que en su día pidieron Ángel e Inma y tras la cual se marcharon juntos del programa. ¿Será Melyssa tras ver todo lo que ha hecho Tom a sus espaldas? ¿Lo hará Pablo al descubrir la infidelidad de Mayka con Óscar o será Lester al sentir celos por la relación de Dani y Marta? También podríamos encontrarnos que sea Melodie al ver la actitud que su novio Cristian está teniendo en la casa o Mayka cuando vea a Pablo tirar contra una pared a su querido peluche.

Nueva ronda de citas

Y por último, además de esta nueva "hoguera de confrontación" que se pedirá y de las reacciones de los chicos a lo que han hecho sus novias, descubriremos la enemistad entre Lester y el recién llegado Alessandro Livi y todos los participantes vivirán una nueva ronda de citas con sus pretendientes. Además, todos en sus respectivas villas vivirán una fiesta al atardecer en la que podrán relajarse tras la tensión de las hogueras que habrán vivido.