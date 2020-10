Tom destapa a Melyssa para justificar su comportamiento en 'La isla de las tentaciones': "Me puso los cuernos"

La noche del miércoles 7 de octubre, Telecinco emitió la quinta entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes enfrentaban sus segundas hogueras. En ella, Tom Brusse tuvo ocasión de ver imágenes de una abatida Melyssa Pinto, de quien también vio algún buen momento. Unos vídeos que le hicieron replantearse su futuro con ella y tras los cuales, al encarar su tercera cita con Sandra, Brusse soltó una inesperada bomba sobre su pareja: que esta le había sido infiel antes de ingresar en el reality.

Tom, tras destapar la supuesta infidelidad de Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

"No tenía que ir tan rápido con Sandra", declaró Tom, al comenzar su turno en la hoguera, donde pudo ver como Pinto buscaba el consuelo de sus compañeros mientras aseguraba que "no me lo merezco. Le he respetado y lo voy a seguir haciendo". "Me duele mucho, pero en las imágenes que Melyssa ha visto no había nada todavía con Sandra. Eso es un problema", opinó Brusse, tras lo cual admitió que "no tenía en mente hacer nada, pero después de lo que pasó me he dado cuenta de que no quiero una vida así".

"Cuando vea las imágenes no me lo quiero ni imaginar. Tengo miedo", aseguró Brusse, quien a continuación pudo ver a Pinto algo más animada. "La veo mejor, me siento mejor por ella. El problema es el futuro. Quiero mucho a Melyssa, pero con Sandra me siento bien. No puedo querer a dos personas a la vez", declaró Tom, antes de reconocer que "hubiera preferido que Melyssa se hubiera acercado a algún chico para igualar la balanza". "Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad", concluyó Tom, que manifestó no saber "qué voy a hacer".

"No estábamos juntos"

Horas después de la hoguera, Sandra Barneda acudió para que los participantes eligieran a las solteras con las que vivir su tercera cita, donde Sandra volvió a ser la elegida por Tom. "Estoy muy confundido. Lo que está pasando con Sandra es porque le tengo mucho cariño. Me gusta y no lo puedo negar", explicó Brusse, tras lo cual aseguró que "mi corazón sigue queriendo a Melyssa, así que no sé qué hacer". Fue entonces cuando la presentadora le planteó la cuestión de qué pasaría si Pinto tuviera el mismo comportamiento que él en el reality, lo que invitó a Tom a soltar la bomba sobre Melyssa. "He vivido un momento muy difícil. Estábamos días discutiendo durante varios días. No estábamos juntos realmente, porque me puso los cuernos", desveló Brusse, para sorpresa de los presentes. "Si no hubiéramos tenido esos problemas, nada de esto habría pasado", apuntó el participante, refiriéndose a su estrecha relación con Sandra.