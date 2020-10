Tom Brusse, de 'La isla de las tentaciones 2', perdió a su madre cuando tenía 18 años

Si hay una pareja que sin duda está protagonizando muchas de las tramas de 'La isla de las tentaciones' es la formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse. Ambos vivieron un amargo enfrentamiento en el primer programa y desde entonces, nada ha ido bien para ellos. Unas imágenes de él dejándose chupar el cuello por una de las solteras desquiciaron a la chica, que no dudó en colarse en la villa de los chicos para enfrentarse a su novio, mientras este minutos después terminó besándose con Sandra en su casa.

Tom Brusse, en 'La isla de las tentaciones 2'

De ello se habló, y mucho, en 'El debate de las tentaciones' emitido en Telecinco este martes 6 de octubre. En el mismo, Nathalie Brusse, tía del chico, quiso defenderle a capa y espada y no dudó en cargar contra Melyssa, a la que calificó como "vulgar" por la forma con la que insultó a su sobrino en la villa tras ver las imágenes de una soltera lamiéndole el cuello. La mujer además se mostró sorprendida por la reacción que tuvo Pinto ante algo que ella no consideraba grave y afeó algunos comentarios de esta hacia su sobrino.

"Tom perdió a su madre con 18 años, Melyssa lo sabe y que le insultase llamándole hijo de la gran puta... eso le ha hecho un daño directo al corazón", afirmó esta tajante ante todo el grupo de colaboradores, que se mostraron sorprendidos por esta noticia. Por su parte, Carlos Sobera intentó defender a Melyssa explicando que se trataba de una frase hecha con la que habitualmente la gente no pretende insultar a la madre de nadie y aunque evidentemente no la tenía que haber dicho, posiblemente nunca quiso hacer daño al chico recordándole a su madre fallecida.

El pasado de Brusse con las chicas

Pero en los últimos días, además de este duro episodio de Brusse, también hemos conocido otro capítulo que sin duda le deja en muy mal lugar. No son pocos los que han criticado a Melyssa por estos celos enfermizos pero lo que no sabíamos es que el pasado de Brusse podría tener mucho que ver en esta desconfianza de la que fuese tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. En unas imágenes inéditas del programa emitidas en Telecinco, Brusse confesó algo que bien seguro no gustó nada a su novia. Según contó este, cuando tenía 20 años y vivía en Marbella tenía una novia... ¡y tres amantes!

Sí, el chico mantuvo paralelamente cuatro relaciones sin que ninguna de las chicas se diese cuenta. Este juego (para él) se terminó cuando todas descubrieron lo que estaba pasando. Un episodio que sin duda evidencia que Tom no ha tenido nunca problema en serle infiel a sus parejas, tal y como ahora estamos viendo en 'La isla de las tentaciones' y que sin duda puso en sobre aviso a Melyssa, que pudo comprobar cómo era su novio teniendo una actitud que a día de hoy parece que no ha variado.