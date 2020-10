Tom y Sandra, protagonistas de la primera noche de sexo en 'La isla de las tentaciones': "No supimos parar"

Tras varios días mostrando el acercamiento entre Tom Brusse y Sandra Pica, la noche del miércoles 7 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que ambos llevaban su relación un paso más allá, protagonizando el primer edredoning de la edición. Un ardiente momento que tuvo lugar después de que ambos tuvieran su tercera cita en el reality y de que Tom justificara su comportamiento por unos hipotéticos cuernos que Melyssa Pinto le habría puesto antes de viajar a la isla.

Tom y Sandra protagonizan la primera noche de sexo en 'La isla de las tentaciones'

La noche de amor entre Sandra y Tom comenzó con las dudas de ella sobre la relación. "Estoy agobiada. Cada vez que he estado algún chico y he empezado a sentir algo, lo he dejado", confesó la soltera a Brusse, quien preguntó si "es lo que vas a hacer conmigo". "Te tengo que ver. No puedo y tampoco quiero", respondió Sandra, quien ante las cámaras manifestó su temor a enamorarse de Tom porque "no me ha pasado nunca y aquí todo es muy intenso". Una íntima conversación entre ambos tras la cual el participante la invitó a dormir con ella, con la promesa de que "te voy a hacer un masaje".

Por supuesto, el "masaje" llegó más allá y, entre besos y caricias, la pareja acabó dejándose llevar hasta el punto de protagonizar el primer edredoning de la edición. "La noche con Sandra fue genial, como siempre", bromeó Brusse, mientras que Sandra explicó que "antes de dormir, siempre tenemos nuestro rato de cariño, dejándonos llevar". "Ya no podía aguantar más", confesó Tom, a lo que la soltera añadió que "no supimos parar". "Pasó lo que pasó, somos humanos", defendió un alegre Tom, quien declaró que "no me arrepiento" a la mañana siguiente.

"Me siento más tranquilo"

"Estoy a gusto con Sandra, vamos a ver qué pasa en el futuro", reconoció Brusse, tras lo cual señaló que "me siento más tranquilo, la verdad". "No me arrepiento de nada de lo que he hecho, no me esperaba que un chico me gustara tanto", confesó por su parte Sandra, quien añadió que "tengo miedo de que se arrepienta al día siguiente, pero por sus actitudes estoy viendo que no". Una situación que promete dejar destrozada a Melyssa en la que será la tercera hoguera, después de que el programa le prohibiera ver imágenes de Brusse en la anterior cita, donde la participante habría visto los besos que él y Sandra ya habían compartido, como castigo por haber acudido a enfrentarlo cara a cara, saltándose las normas del reality.