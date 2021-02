Paz Herrera ('Pasapalabra') se moja con la polémica de los youtubers: "Yo pagué el 54% a Hacienda"

Paz Herrera, la ganadora de 1,3 millones de euros en 'Pasapalabra' y "cazadora" en el concurso de tarde de La 1 'El cazador', ha concedido una entrevista a El Confidencial para celebrar el primer aniversario del concurso. Hace un balance de su trabajo como concursante fija en el programa, del propio formato, de la poca participación de mujeres en concursos televisivos, y lanza un zasca a los youtubers con la polémica de Hacienda y los impuestos.

Paz Herrera durante su paso por 'Pasapalabra' en 2014

Cuando le propusieron participar en 'El Cazador', a Herrera le asustó no poder estar a la altura. "Tengo ya 60 años y no tengo la rapidez que tenía", afirma. No obstante, decidió participar por la compañía ya que iba a compartir tiempo con muchos ex-concursantes de 'Pasapalabra' y 'Saber y ganar' con los que tenía muy buena relación, y por la dificultad del formato: "ni estando en 'Pasapalabra' estudié tanto".

Herrera ha valorado la figura de las mujeres en los concursos televisivos. "Me sorprendió que escogieran a tres mujeres y a un hombre para ser 'cazadores', pero estamos muy contentas de que lo hicieran", explicó. A eso le añade que es cierto que hay menos mujeres porque llaman menos, algo que no entiende si es "porque tenemos mayor sentido del ridículo o qué", pero que no es un motivo de nivel porque "las mujeres tenemos más nivel porque leemos más, y eso se refleja en los resultados académicos".

La concursante afirma que está muy contenta con la trayectoria y el futuro de 'El Cazador' en prime time, pero que supone que se va a jubilar como concursante con el formato de TVE y con la figura de 'las chicas de oro' en la versión de fin de semana de 'Saber y Ganar'. Sin embargo, afirma que le sigue apasionando ponerse a prueba cada tarde, y si se puede llevar dinero, "mejor que mejor".

Las diferencias de 'El Cazador' frente otros concursos televisivos

La 'cazadora' afirma que el concurso es bastante diferente en forma y dificultad con experiencias previas que ya había vivido. Para ella, 'Pasapalabra' se centra en la definición del diccionario; 'Boom' se asemeja a 'El Cazador' en la recta final, aunque opina que en el concurso de Antena 3 hay "tres preguntas muy difíciles"; pero que el concurso más difícil continúa siendo 'Saber y Ganar'.

Además cuenta que algo que le costó mucho de 'El Cazador' es el propio tono que tiene que tener su figura como 'cazadora'. "Junto a un equipo de guionistas, nos preparamos para tirar pullitas a los concursantes", afirma Herrera, pero que en su caso obligó al equipo de dirección que rebajasen su tono porque "empatizaba mucho con los concursantes" y entiende el momento de nervios que se viven.

Los concursos televisivos y Hacienda

Aprovechando el millonario premio y la polémica con los youtubers y Hacienda, el equipo de El Confidencial ha preguntado a la concursante cómo vivió todo ese tema tras la victoria. "Yo pagué el 54% a Hacienda, y me parece mucho, qué quieres que te diga", se sincera. Herrera además relata que el tema era recurrente en 'Pasapalabra', ya que bromeaban con el hecho de que eran dos concursantes: ella y Hacienda. No obstante, no le parece mal si se emplea bien, es decir, para "mejorar la vida de todos, que para eso son los impuestos".