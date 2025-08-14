Paz Padilla, obligada a cerrar sus negocios por el devastador incendio de Tarifa

- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
"Ha sido un susto muy grande, todos los que estábamos aquí y los que amamos esta tierra veíamos cómo la sierra se iba quemando y cómo el viento no ayudaba. Nuestra gran preocupación era cuidar nuestro entorno y proteger a la gente que estaba en las casas", explicó en sus redes sociales mientras el fuego seguía activo.
Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, estuvieron a salvo fuera del lugar de peligro
La humorista y su hija, Anna Ferrer, permanecieron en su vivienda, lejos de la zona más afectada, pero siguieron la evolución de esta terrible tragedia gracias al contacto con la asociación del propio pueblo. "Ha sido todo muy intenso, han estado trabajando toda la noche, pero ya está todo controlado y Zahara de los Atunes vuelve a la normalidad", afirmó.
En paralelo, Padilla quiso agradecer el apoyo recibido por sus seguidores a través de sus redes sociales. "Quiero dar las gracias a todos los mensajes que hemos recibido en nuestras redes tanto Anna como yo de apoyo y preocupación por Zahara de los Atunes. También al pueblo, que ha respondido de forma muy rápida y muy solidaria, enseguida buscando alojamiento y comida para los desalojados", sentenció la presentadora.
Paz Padilla ha podido reabrir sus negocios gracias a la estabilización del fuego en Tarifa
De la clausura a la normalidad
Con el incendio estabilizado y los accesos restablecidos, la normalidad se ha impuesto de nuevo en el pueblo de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, la reapertura de la tienda NoNiNá y el chiringuito El Trompeta, que volvió a abrir en abril en homenaje al fallecido hermano de Paz Padilla, ya se ha producido, puesto que los negocios ya están fuera de peligro y los trabajadores pueden desplazarse sin riesgo desde Barbate.