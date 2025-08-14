Paz Padilla, obligada a cerrar sus negocios por el devastador incendio de Tarifa

Por Julia Almazán Romero |

El incendio forestal declarado en la Sierra de la Plata, en Tarifa,. La presentadora tomó la decisión "por prudencia" después de que el humo y los cortes de carretera impidieran a parte de su equipo, residente en Barbate, acceder a sus puestos de trabajo.

"Ha sido un susto muy grande, todos los que estábamos aquí y los que amamos esta tierra veíamos cómo la sierra se iba quemando y cómo el viento no ayudaba. Nuestra gran preocupación era cuidar nuestro entorno y proteger a la gente que estaba en las casas", explicó en sus redes sociales mientras el fuego seguía activo.

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, estuvieron a salvo fuera del lugar de peligro

La humorista y su hija, Anna Ferrer, permanecieron en su vivienda, lejos de la zona más afectada, pero siguieron la evolución de esta terrible tragedia gracias al contacto con la asociación del propio pueblo. "Ha sido todo muy intenso, han estado trabajando toda la noche, pero ya está todo controlado y Zahara de los Atunes vuelve a la normalidad", afirmó.

En paralelo, Padilla quiso agradecer el apoyo recibido por sus seguidores a través de sus redes sociales. "Quiero dar las gracias a todos los mensajes que hemos recibido en nuestras redes tanto Anna como yo de apoyo y preocupación por Zahara de los Atunes. También al pueblo, que ha respondido de forma muy rápida y muy solidaria, enseguida buscando alojamiento y comida para los desalojados", sentenció la presentadora.

Paz Padilla ha podido reabrir sus negocios gracias a la estabilización del fuego en Tarifa

De la clausura a la normalidad

Con el incendio estabilizado y los accesos restablecidos, la normalidad se ha impuesto de nuevo en el pueblo de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, la reapertura de la tienda NoNiNá y el chiringuito El Trompeta, que volvió a abrir en abril en homenaje al fallecido hermano de Paz Padilla, ya se ha producido, puesto que los negocios ya están fuera de peligro y los trabajadores pueden desplazarse sin riesgo desde Barbate.