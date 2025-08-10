Los trabajadores de Canal Sur señalan a la dirección por la cobertura del incendio en la mezquita de Córdoba

Por Julia Almazán Romero |

Canal Sur se encuentra en el centro de la polémica tras la cobertura del incendio declarado el pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba., fue advertido por testigos que alertaron del humo y las llamas. Sin embargo, la televisión pública andaluza, mientras emitía la Corrida de Candiles de Marbella, lo que ha generado críticas por su falta de inmediatez.

La primera alusión llegó pasadas las 22:30 h, cuando el presentador Enrique Romero interrumpió brevemente la retransmisión para informar, móvil en mano, que el incendio estaba acotado y sin consecuencias graves para el monumento. No fue hasta las 23:40 h cuando se produjo una conexión en directo desde los alrededores de la Mezquita, ya con el fuego prácticamente extinguido, en una intervención de menos de un minuto.

Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur

Ante las críticas, Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur, ha defendido el procedimiento seguido a través de su cuenta en la red social X: "El principal papel de un medio de comunicación público es informar en la medida de una noticia sin alarmar al ciudadano. Las redes a veces alarman y los medios informan con fuentes oficiales. Y si hay que tranquilizar y no alarmar porque algo está controlado, se hace así, porque ese es nuestro trabajo". Cabrera también ha recordado la dificultad técnica de "preparar y levantar un directo" en televisión y ha señalado que se informó en radio, redes y con un rótulo en antena antes de la conexión televisiva.

En paralelo, Pedro García Vázquez, director territorial de Canal Sur en Córdoba, ha explicado a El Confidencial que el dispositivo se activó nada más conocer el incendio: "Nos ponemos en contacto con redactores de radio, televisión y redes, además de un operador de cámara con capacidad técnica para hacer directos. El jefe de comunicación del Cabildo nos informó a las 21:54 horas de que el fuego estaba controlado, y así lo comunicó también al resto de medios". Según el directivo, "se valoró realizar un especial informativo", pero se descartó por considerar que no era necesario, dado que la situación ya estaba controlada.

El incendio de la Mezquita de Córdoba genera gran polémica por la cuestionable cobertura por parte de Canal Sur

El sindicato señala a la dirección

En medio de las críticas, la sección sindical de CGT-RTVA ha emitido un comunicado en el que asegura que "estaban los medios, estaban los profesionales, estaba todo preparado en Córdoba pero faltó la dirección". Según relatan, el equipo de guardia de informativos de televisión había finalizado su turno a las 20:30, pero al conocer el incendio regresaron de inmediato a sus puestos y se pusieron en contacto con los responsables para activar los recursos necesarios.

El sindicato incluso apunta a que, en radio, el coordinador interrumpió sus vacaciones para cubrir el suceso en directo, y el delegado territorial acudió a la zona del siniestro en apoyo a los equipos desplazados. Para rematar, la agrupación ha agradecido y elogiado "el compromiso" de todo el equipo: "Una vez más son los trabajadores los que reciben las críticas más injustas, siendo los primeros en no comprender las decisiones tomadas por la Dirección, una Dirección que una vez más se vale de excusas peregrinas para justificar lo injustificable".