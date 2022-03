Mientras que algunas puertas se cierran, otras se abren. De hecho, Mediaset España anunciaba el despido de Paz Padilla el 2 de marzo de 2022. Dos semanas más tarde, el grupo de Paolo Vasile comunicaba la incorporación de Ion Aramendi como presentador de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Ambos coincidieron durante su paso por 'Sálvame', cuando ella era presentadora y él recorría España como reportero.

Ion Aramendi y Paz Padilla, en 'Sálvame'

Aramendi comenzó su andadura profesional en Telecinco, de la mano del programa de La Fábrica de la Tele. Durante los siete años que permaneció en la cadena, pudo demostrar su valía y se ganó el cariño del equipo. Sin embargo, el vasco decidió poner rumbo a una nueva aventura y se despedía el 6 de agosto de 2016. Padilla, que era la encargada de presentar el programa esa tarde, le dedicó unas palabras al reportero, cuanto menos premonitorias.

"Esto no es un adiós. Es una puerta maravillosa que se te abre, una oportunidad porque tienes talento, porque vales. No sabemos si volverás a Telecinco, pero yo creo que volverás más grande, con más experiencia, con más peso. Aquí estaremos para recibirte de nuevo, no te olvides de nosotros", le decía la andaluza. Seis años después, sus palabras se han cumplido y Aramendi vuelve a la cadena; sin embargo, ya no se cruzará con la humorista por los pasillos.

Tablas como presentador

Ion Aramendi se despedía de sus labores en 'Sálvame' para afrontar un nuevo reto. El de San Sebastián fichaba por la ETB, la cadena autonómica vasca, para presentar '¡Qué me estás contando!'. Más tarde, dio el salto a Televisión Española (TVE), donde se puso al frente de concursos como 'El cazador' o 'The Dancer', pero también del matinal 'Mejor contigo'.