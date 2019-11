Pedro Casablanc: "'Cannabis' no es 'Fariña'; la mezcla de idiomas y lugares le da mucho atractivo"

La de 'Cannabis' (ARTE France) no es una historia sobre narcotráfico al uso. En este thriller trágico y violento, dirigido por Lucie Borleteau ("La odisea de Alice"), confluyen diferentes tramas, idiomas y personajes repartidos entre el norte de África y el sur de Europa. El actor español Pedro Casablanc da vida a "El Feo", un capo de Marbella que maneja el flujo de droga en el Estrecho y que, tras el robo de un importante alijo de marihuana, promete dar caza e imponer su propia justicia contra los ladrones. Mientras, en Marruecos, Farid (Younes Bouab) desaparece misteriosamente dejando sola a su mujer Anna (Kate Moran), que deberá hacer frente a un montón de deudas y regir un burdel de lujo. En los suburbios de París, Morphée (Christophe Paou), afectado por el robo a El Feo, envía a España a su esbirro Shams (Yasin Houicha).

Pedro Casablanc, protagonista de 'Cannabis'

"En 'Cannabis' hay mucho contraste. No hablamos de 'Fariña', donde ocurre todo en el mismo lugar, aquí la mezcla de idiomas y nacionalidades le da mucho atractivo", explica Pedro Casablanc acerca de uno de los trabajos que "más ilusión" le ha hecho conseguir en su dilatada carrera. En su entrevista a FormulaTV, el actor nacido en Casablanca (Marruecos) valora el gran cambio de la televisión desde que él se dio a conocer en 'Policías' (Telecinco, 2000) y la irrupción de las plataformas y las ventajas que, a su juicio, suponen para los actores. También habla de sus proyectos presentes y futuros, incluido 'Toy Boy'. Casablanc anticipa que, tras finalizar su emisión en abierto en Antena 3, la serie dará "una sorpresa como la que hemos tenido con 'La Casa de Papel'" a través de Netflix. Además, denuncia las proclamas racistas de los partidos de extrema derecha, cuyo antídoto, entiende, deberían ser "la cultura y la educación".

¿Cómo surge la oportunidad de participar en este proyecto internacional?

La productora ARTE France y la directora Lucie Borleteau buscaban un actor de mi edad, de ciertas características físicas y que hablara cuatro idiomas: inglés, francés, español y árabe. Me consta que se hizo casting por toda Europa. Gracias a la directora de casting Rosa Estévez pues pude acceder a ello.

Entre tantas series de narcotráfico: 'Fariña', 'Narcos', 'Vivir sin permiso'... ¿Qué diferencia a 'Cannabis' del resto?

Creo que la diferencia de lugares. Es una serie francesa pero la acción se desarrolla en Marruecos, en los suburbios de París y en España, en la Costa del Sol, aunque se rodó todo en la Costa Brava. En la serie se nota mucho los cambios de estética, iluminación, de ambiente. Las secuencias de París son más frías, de un tono más oscuro. Lo que ocurre en Marruecos es mucho más cálido, hay un exotismo, los paisajes con palmeras, los campos de cannabis. Hay mucho contraste. No hablamos como por ejemplo de 'Fariña', donde ocurre todo en el mismo lugar. La mezcla de idiomas y nacionalidades también le da mucho atractivo.

La sociedad ha olvidado la cultura y la educación. Ese es el peligro, no los personajes perversos de ficción

En 'Cannabis' interpreta a "El Feo", un poderoso narco de Marbella. ¿Por qué resultan tan atractivos estos personajes? ¿Es peligroso que la gente los tome como ídolos?

Sí, desgraciadamente se convierten en personajes muy atractivos. Pero creo que siempre ha sido así, los personajes perversos y malos siempre han sido atractivos, desde Ricardo III de Shakespeare hasta Hannibal Lecter en "El silencio de los corderos". Tenemos un problema de educación y una carencia educacional que puede hacer que cierto tipo de personas los tomen como referentes, pero el problema es otro, es una sociedad que ha olvidado la cultura y la educación en general, no solo en España. Ese es el gran peligro, no seguir creando para la ficción personajes perversos que son necesarios.

¿El futuro de la industria está en proyectos internacionales y en la coproducción? Con plataformas como Amazon, HBO, Netflix llegar a gente de todo el mundo

Claro. Yo acabo de rodar una serie que se titula 'White lines' con la productora Left Bank, responsable de 'The Crown', coproducción con Vancouver de Alex Pina, para Netflix. Creo que ahí se nos abre un gran campo de posibilidades de acceder a trabajos de otras nacionalidades y productoras. Para los actores es un privilegio. Una de las grandes necesidades actuales del actor es el idioma y hay que aprovechar esto, no sé si es una burbuja o una realidad que se va a quedar implantada durante tiempo, pero es una enorme ventaja.

'Canabbis' es una producción de Arte France

Se dio a conocer al gran público con la serie 'Policías' de Telecinco a comienzos de los 2000 ¿Cómo ha cambiado la televisión desde entonces?

Creo que ha cambiado para bien. Se nos tiene más en cuenta al espectador selectivo, que cada vez somos más, que al espectador que tiene que ver lo que se le impone desde fuera. Poder elegir el producto que quieres ver, igual que puedes elegir siempre el libro que quieres leer en cada momento, creo que nos ha dado una gran ventaja a los que somos espectadores y a los que necesitamos que nos cuenten historias. No depender de los horarios a los que nos someten a veces las televisiones generalistas. Creo que es una enorme ventaja que podamos tener el cine tan a la mano sin perder por supuesto la posibilidad de ir a las salas. Yo soy muy asiduo y en casa también veo todo lo que el tiempo me permite.

Es incomprensible que personas emigrantes, cuando vuelven a su país, se conviertan en xenófobos

Habiendo nacido en Casablanca y teniendo en cuenta el fondo de la serie, ¿qué le parecen los mensajes que dan partidos como VOX: cerrar fronteras, culpar a los extranjeros de la situación económica, la criminalidad...

Es un tema muy complicado. Mira, yo soy hijo de emigrantes. Mi familia vivía en Marruecos porque en aquel momento en los años 60 era una colonia francesa y el nivel de vida era mucho mejor que el que había en España por entonces. Estábamos saliendo de la posguerra años 50 y 60. Estas mismas personas que en aquel momento eran emigrantes, cuando vuelven a su país de pronto se convierten en xenófobos. Es incompresible la paradoja. El que en el pasado ha tenido que huir de su país por una guerra, ¿cómo puede criticar o despreciar o aislar al que le está ocurriendo en ese momento en lugar de empatizar? Creo que ocurre incluso a nivel de emigrantes legales que votan a partidos radicales para mantener su estatus de alguna manera, ni siquiera te identificas con tu propio compatriota.

Supongo que es un tema de educación y también necesaria la apuesta por la cultura desde el gobierno.

Claro, pero esos partidos radicales no les conviene que la educación sea completa ni de calidad. Porque lo que conviene es poder manejar a las masas sin que haya ninguna autocrítica ni posibilidad de juzgar lo que están haciendo los que están arriba. Nos quedamos con cuatro consignas demagógicas y con eso creemos que vamos a solucionar nuestros problemas.

Pedro Casablanc da vida al inspector Zapata en 'Toy Boy'

Hablemos de otra de sus series, 'Toy Boy', que se emite ahora mismo en Antena 3. El proyecto prometía mucho, pero se ha hundido en audiencia ¿Qué falló?

Es lo que hablamos, las audiencias en televisión generalista no están respondiendo como respondían antes. Creo que ha cambiado la manera de ver ficción. El espectador de tv generalista es un espectador de productos de media tarde, las series diarias como 'El secreto de Puente Viejo' o 'Amar es para siempre'. Son las series que más se van a mantener. El espectador de prime time ha cambiado y creo que vamos a tender a elegir plataformas donde puedes elegir tu propio producto. Es uno de los motivos por los que ninguna serie de las que ahora mismo se emiten, ni 'Señoras del (h)AMPA', ni 'Malaka' ni 'Toy Boy' tengan la aceptación que tenían antes cuando no había la posibilidad de irte a una plataforma. Porque 'Toy Boy' como producto está bien, dirigido a un público adolescente. En el momento en que pase a una plataforma, creo que tendremos una sorpresa como hemos tenido con 'La casa de Papel', por ejemplo.

No para entre teatro, cine y televisión. ¿Se siente un privilegiado en su profesión?

Sí, siempre me lo he sentido por haber elegido esta profesión. Siempre había querido ser actor de cine, pero como la verdad es que me costó llegar, empecé a través del teatro e hice muchísimo teatro que ha sido mi escuela y una formación a la que le debo todo. Empecé con 35 o 36 años en 'Policías', empecé un poco tarde, pero voy encadenando un proyecto con otro y soy afortunado, sí. Hay muchos compañeros que no han tenido la posibilidad de acceder a trabajos estables. Pero tengo la esperanza de que con esto de las plataformas se va a abrir la posibilidad de que haya más trabajo para todo el mundo.

Mi serie con Enrique Urbizu se llama 'Dos hombres perdidos' y se empieza a rodar en enero

Tiene por delante el estreno de la serie 'White Lines' (Netflix), una serie con Enrique Urbizu ('Gigantes') y la película "Explota, explota". ¿Qué sensaciones le traen esos proyectos y cómo lo compagina?

Tengo una representante estupenda que arregla la agenda. Ahora mismo estoy rodando "Explota, explota", una comedia musical. En cuanto termine tengo casi un mes para prepararme la serie de Urbizu que se llama 'Dos hombres perdidos' y que se empieza a rodar en enero. Parece que lo hago todo a la vez pero no es tan complicado. En explota explota el personaje del censor de televisión del año 1972 y es la primera vez que hago una comedia musical y estoy muy contento.

Por último, ¿un mensaje para que los espectadores se asomen a 'Cannabis' en Filmin?

Pues que es una serie de mucha calidad, un producto diferente y me encantaría que el público que me sigue, que me consta que hay mucha gente que sigue mis trabajos y me tratan con mucho cariño en redes sociales, que vean un personaje de alguna manera diferente a los que he hecho. Complejo, perverso pero al mismo tiempo con una cierta sensibilidad, y sobre todo uno de los trabajos que más ilusión me ha hecho conseguir por mi educación francófila. Creo que es una serie que va a gustar.