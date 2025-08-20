Por Julia Almazán Romero | |

. El veterano comunicador, que cerró su etapa en ' Informativos Telecinco ' en 2023, se suma ahora como. Su participación consistirá en comentar asuntos de actualidad dentro del formato que RTVE ha convertido en una de sus grandes bazas informativas de la temporada.

Su fichaje, confirmado por Informalia, no llega por sorpresa. Ya hubo un primero contacto entre el presentador y el programa este mes de agosto, donde el buen rollo ya se palpaba en plató. El propio presentador, Javier Ruiz, le recibía entre bromas: "Pedro Piqueras, ya sabes que es tradición de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, hemos recurrido a ti".

Pedro Piqueras se une al equipo de 'Mañaneros 360' presentado por Adela González y Javier Ruiz

De esta manera, lo que en principio fue una aparición aislada parece que se va a transformar en un vínculo estable con 'Mañaneros 360'. Piqueras también compartirá mesa con otros colaboradores habituales como Antón Losada, Pilar Velasco, Toni Bolaño, Fátima Iglesias o Javier Aroca. Además, su incorporación refuerza la línea de análisis político y social con la que el programa ha ganado peso en la franja matinal.

Pedro Piqueras inició su carrera presentando en TVE el Telediario

RTVE apuesta por reforzar su franja de actualidad

Esta vuelta a la cadena pública tiene además un componente con tinte emocional, pues, al frente del 'Telediario'. Más tarde trabajó en Antena 3, y en 2006 en Telecinco, donde se convirtió en la imagen de los informativos durante casi dos décadas., pero este nuevo paso confirma que su jubilación ha sido más relativa de lo que parecía.

El regreso de Pedro Piqueras coincide con la apuesta de la cadena pública por consolidar sus programas de actualidad. Con los buenos datos de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González, se suman otros movimientos como la incorporación de Pepa Bueno al 'Telediario 2' o la continuidad en solitario de Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'. En este contexto, la presencia de Piqueras añade experiencia a un curso televisivo que RTVE encara con grandes expectativas.