Programa relacionado
Mañaneros 360
2023 - Act
España
Magazine Debate Informativos
Popularidad: #14 de 2.133
- 1
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Su fichaje, confirmado por Informalia, no llega por sorpresa. Ya hubo un primero contacto entre el presentador y el programa este mes de agosto, donde el buen rollo ya se palpaba en plató. El propio presentador, Javier Ruiz, le recibía entre bromas: "Pedro Piqueras, ya sabes que es tradición de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, hemos recurrido a ti".
Pedro Piqueras se une al equipo de 'Mañaneros 360' presentado por Adela González y Javier Ruiz
De esta manera, lo que en principio fue una aparición aislada parece que se va a transformar en un vínculo estable con 'Mañaneros 360'. Piqueras también compartirá mesa con otros colaboradores habituales como Antón Losada, Pilar Velasco, Toni Bolaño, Fátima Iglesias o Javier Aroca. Además, su incorporación refuerza la línea de análisis político y social con la que el programa ha ganado peso en la franja matinal.
Pedro Piqueras inició su carrera presentando en TVE el Telediario
RTVE apuesta por reforzar su franja de actualidad
El regreso de Pedro Piqueras coincide con la apuesta de la cadena pública por consolidar sus programas de actualidad. Con los buenos datos de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González, se suman otros movimientos como la incorporación de Pepa Bueno al 'Telediario 2' o la continuidad en solitario de Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'. En este contexto, la presencia de Piqueras añade experiencia a un curso televisivo que RTVE encara con grandes expectativas.