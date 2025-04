Por Beatriz Prieto |

El miércoles 2 de marzo, 'El hormiguero' abrió sus puertas por primera vez para Pedro Piqueras, quien hasta hace algo más de un año, había formado parte de la competencia como presentador de 'Informativos Telecinco'. Una visita que se deba con motivo de la publicación de su libro y que dio pie a que el manchego se sincerase sobre cómo afrontó su jubilación.

"Tenía que haber venido mucho antes. Esto no es como el informativo", bromeó Piqueras, al ocupar su asiento junto a Pablo Motos. El presentador mencionó el libro por el que el periodista estaba en el espacio de Antena 3, sobre el que Piqueras reconoció que "me utilizo a mí mismo para contar las cosas que he ido conociendo a lo largo de la vida, hacer ese pequeño homenaje a maestros de la televisión". "Creo que debo ser agradecidos con todos ellos. Somos herederos de toda esa gente que ha hecho muy bien la televisión y tenemos que ser ejemplares para todos los que vienen después", manifestó el manchego.

Pablo Motos y Pedro Piqueras en 'El hormiguero'

Motos destacó entonces el subtítulo del libro, "llegar, estar y saber irse", para preguntar cuál de los tres era más difícil. "Siempre estamos aprendiendo, pero la más difícil yo creo que es saber irse", opinó Piqueras. "Que se lo digan a Mazón", bromeó Motos, antes de preguntar cómo sabe uno cuándo debe "irse". "El momento adecuado es cuando percibes que ya no eres el mismo de antes, cuando algo se te hace rutinario, cuando piensas que es mejor irte tú a que te digas que te vas a ir, y antes de que el público note que no tienes las mismas cualidades que antes", respondió Piqueras, quien consideró su decisión "durante mucho tiempo, unos cuatro o cinco años".

"Tienes que empezar una nueva vida"

"Pensé que tenía que prepararme para ese momento fatal de la jubilación, porque lo ves horroroso. Y prepararme era empezar a hacer cosas que me gustaran. Al final llegas a la conclusión de que tienes que trabajar para el después y eso te lo hace todo mucho más fácil", confesó Piqueras. Asimismo, el manchego señaló que "salir bien también significa que ocupe el puesto alguien que estés seguro de que va a hacerlo muy bien y cuando la empresa quiso fichar a alguien, di mi opinión sobre Carlos Franganillo y se lanzaron a hacer una oferta, que por cierto la hicieron en mi propia casa".

Ya al abordar el primer día de su jubilación, Piqueras reconoció que "tuve el apoyo de muchos compañeros, estaba allí toda la casa", en referencia a su despedida de Telecinco, lo cual "te deja muy cansado, pero no pude dormir en toda la noche". "Al día siguiente piensas que tienes que empezar una nueva vida y te encuentras raro aunque lo has pedidos, tenías ganas de empezar otra cosa... Empiezas a pensar en la posibilidad de volver a ser más tú de lo que eras en su momento", valoró el periodista, quien había empezado así a disfrutar más de sus aficiones, de sus amigos y de sus familiares.