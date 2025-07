Por Roberto Ponce López |

Sonsoles Ónega vivió un momento divertido con uno de sus invitados en ' Y ahora, Sonsoles ' este lunes 7 de julio. El programa quiso dar continuidad: la de Paco Rodríguez y Juan Carlos.

Ellos eran una pareja que visitó el programa por primera vez para contar su historia de amor, una historia que ha terminado de la peor forma posible. Paco volvió a ser invitado al programa para contar todo lo que había ocurrido desde enero, cuando descubrimos todo.

Paco Rodríguez visitó 'Y ahora, Sonsoles' para hablar junto a Sonsoles Ónega de su historia con Juan Carlos

"Yo soy una persona feliz, que voy por la calle contento saludando a todo el mundo, pero cuando llego a mi casa se me acaba todo, porque la tengo llena de recuerdos", decía sobre su vida tras el fallecimiento de Antonio, su primer amor. Tras ello, él pensó que Juan Carlos podría llegar a ser su nuevo amor, pero todo se convirtió en una pesadilla.

"Yo me sentí engañado porque cuando llamó al programa de Juan dijo que tenía un piso en Portugal, una casa en Jaén y que podríamos ir de un lugar a otro y cuando nos cansáramos ir a mi pueblo en Sevilla", explicó en un principio, pero la historia continuaba.

"Descubrí que no tenía casa en Portugal y que el piso de Jaén no era suyo. Le pregunté por qué no me había dicho la verdad, que no pasaba nada porque viviera de alquiler, pero es que ademas él comparte su vivienda con cuatro personas más", concluyó sobre el engaño de Juan Carlos.

Sonsoles Ónega se quedó muy sorprendía ante el comentario de su invitado en 'Y ahora, Sonsoles'

Por otro lado, también relató que comenzó a convivir con él, pero que esa relación le comenzó a salir muy cara. "Le gustaban las cosas de marca y todo lo costeaba yo. (...) Yo pagué 311 euros al mes de luz, de pagar 60 yo solito", dijo sobre el tema.

Las preferencias del invitado

Tras estar charlando con él durante un rato, Sonsoles Ónega tuvo que cortar la conversación, ya que le exigían cambiar de tema y dar paso a los demás contenidos. Sin embargo, el invitado le dijo: "Yo he venido con mucho gusto, y tú sabes que cuando tú me llamaste yo anulé otras citas".

Esto extrañó a la presentadora, que le preguntó: "¿Ah sí? ¿Con otros hombres?". A lo que contestó Paco Rodriguez: "Con Ana Rosa Quintana, lo voy a decir así de claro". Este comentario hizo que el público soltara una carcajada y que, por su parte, Sonsoles Ónega se quedara con la boca abierta, y solo le saliera decir: "La madre que me trajo".

Sonsoles Ónega invitó a quedarse en 'Y ahora, Sonsoles' a su invitado tras saber que dijo que no a Ana Rosa Quintana

Tras ello, el invitado aclaró que él no tenía problemas con nadie, pero que cuando Ana Rosa Quintana le dijo que tenía un coche esperándole abajo de su casa para que fuera a su programa, él le contestó que Sonsoles Ónega había sido la primera que le había llamado y que iba a ir a su programa primero.

"Tú con manantiales y yo con charcos", soltaba Ónega, en referencia a los problemas de humedades que previamente le había contado. Esto desataba otra carcajada en plató y el remordimiento de la presentadora: "Yo ahora no puedo dejar a Paco. Me tengo que ir al corazón, vente al corazón y te echas la tarde conmigo. Hombre, es que le ha dicho que no a la competencia".