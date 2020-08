Enfrentamiento en directo en 'El programa del verano' entre la periodista de Mediaset y la okupa de su casa

Susana Ramos, periodista de Mediaset, denunció el pasado 25 de agosto en 'El programa del verano' que su casa había sido okupada y que disponía de menos de 24 horas si quería recuperarla. Después de lograr el desalojo tras interponer una denuncia, ha hablado de nuevo con el programa matinal de Telecinco para narrar cómo ha vivido la situación.

Susana Ramos se enfrenta en 'El programa del verano' a la okupa de su casa

Debido a que estaban a la espera de conseguir una licencia para iniciar las obras en la casa, los propietarios han decidido tapiar la puerta para evitar que se vuelva a repetir el mal trago que han vivido. La periodista de 'Informativos Telecinco' relataba que el día anterior estaba paseando con su familia cuando se encontró con la okupa que horas antes habían desalojado: "De repente vemos a la okupa (...). A mí se me volvió a acelerar el corazón, yo no sabía ya qué hacer, ellas nos vieron a nosotros también... Estaban merodeando. No sé cuáles eran sus intenciones, pero desde luego buenas no eran".

"Cuando nos vieron cambiaron el chip, pusieron cara de buenas y dijeron que venían a pedirnos perdón", explicaba. "Tenían la desfachatez de decirnos eso". Ramos revela a 'El programa del verano' que la okupa les confesó que pensaban que la casa era de un banco y que habían pagado 1.500 euros a un señor que les dijo que era suya. "No volváis a hacerlo, por favor, nos habéis dado un día de pesadilla y de angustia", les rogó la trabajadora de Telecinco. A esto, la okupa les aseguró que "aquí no".

Enfrentamiento con la okupa

Apenas tres minutos después de iniciar el directo, la okupa apareció para enfrentarse a la propietaria de la casa. "Te estaba viendo en la tele y vine a pedirte perdón", contaba la okupa. "Sois unos mentirosos ustedes. Yo vine a pedirte perdón de todo corazón". La mujer explicaba que es madre de una niña y que se metió en esa casa porque no tenía otra alternativa y perdió dinero: "No tenía dónde caerme muerta con el coronavirus. Llevo cinco meses sin trabajar, sin encontrar trabajo, he perdido la custodia de mi hija".

Muy alterada por lo ocurrido, explicaba que al enterarse de que la casa tenía propietario quiso dejarla, versión que contradecía Susana Ramos. Aunque parecía que se iba a marchar al piso en el que ahora vive a 5 minutos de la casa que okupó, el enfrentamiento siguió adelante, criticando el estado en el que se encuentra la casa. "Tranquilidad no me da verla por aquí", confesaba la periodista. "Saber que estamos haciendo un directo y que está tan cerca para bajar corriendo y venir aquí".