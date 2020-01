Adara decide si finalmente se queda en 'El tiempo del descuento' en la noche de la primera expulsión

Una semana después de que arrancara la convivencia en 'El tiempo del descuento', los concursantes se enfrentarán a su primer gran reto en la noche del domingo 19 de enero: las primeras nominaciones, que todos llevarán a cabo frente a sus compañeros. Tras la decisión de los participantes del reality, los nominados quedarán en manos del público, que decidirá el nombre del primer expulsado.

Los concursantes de 'El tiempo del descuento'

Además, durante la que será la segunda gala del reality, el programa también dará a conocer la decisión de Adara Molinero con respecto a permanecer o no dentro de la casa con sus compañeros. La organización ya había dado a conocer previamente que la ganadora de 'GH VIP 7' tendría que abandonar el formato "por asuntos personales", sin dar más detalles al respecto.

De hecho, Elena, madre de la concursante, ya adelantó durante visita a 'Sálvame' el martes 14 de enero, que "en principio Adara va a estar una semana en la casa", por lo que es posible que la concursante acabe abandonando el reality el domingo 19 de enero. No obstante, al parecer la decisión podría cambiar, la misma noche en la que tendrá lugar el primer juego del jefe, cuyo ganador conseguirá la inmunidad, además de un poder extra.

El tira y afloja de Gianmarco y Adara

Durante la gala del domingo, que arrancará a las 21:30h para los usuarios de Mitele Plus, el programa emitirá imágenes de los últimos días de convivencia entre los concursantes. Una primera semana en la que, tras una fuerte discusión entre Gianmarco Onestini y Adara, el italiano lanzó una curiosa y sorprendente propuesta a la madrileña. "Le he dicho que salíamos ahora, íbamos al confe y le decíamos al Súper que salíamos juntos", confesó Onestini en una conversación con Anabel Pantoja y Kiko Jiménez, quienes no disimularon su estupefacción. Una iniciativa a la que Molinero no habría respondido y que el italiano estaba más que dispuesto a cumplir, desconocedor del hecho de que la ganadora de 'GH VIP 7' podría abandonar el reality en unos días.