Personajes de series de televisión que tuvieron alzhéimer

La Organización Mundial de la Salud declaró el 21 de septiembre como Día mundial del alzhéimer, una enfermedad que afecta a multitud de personas y que es una de las principales causas de demencia. Las personas afectadas sufren un deterioro funcional, por lo que van perdiendo de forma progresiva la capacidad de realizar algunas tareas cotidianas de forma autónoma. En la fase temprana de la enfermedad todavía son capaces de desenvolverse por sí mismas, pero poco a poco requieren de la ayuda de una tercera persona, hasta que terminan convirtiéndose en dependientes al necesitar constantemente la presencia de alguien que les guíe incluso en las actividades más básicas.

Las pérdidas de memoria y la falta de lucidez son algunos de los síntomas comúnmente más conocidas de esta enfermedad, pero sus consecuencias son mucho mayores, sobre todo porque no existe una cura para el alzhéimer. Desgraciadamente es una realidad que padece parte de la población y, al igual que sucede con otras enfermedades, en la pequeña pantalla se ha dado visibilidad al alzhéimer con historias de todo tipo. A continuación, repasamos cómo la televisión ha retratado esta enfermedad a través de diversos personajes de diferentes series.

1 Nemo Bandeira en 'Vivir sin permiso'

José Coronado como Nemo en 'Vivir sin permiso'

Basada en un relato del escritor Manuel Rivas, en el año 2018 se estrenó 'Vivir sin permiso', serie que pone el foco de atención en Nemo Bandeira, un viejo narcotraficante de una poderosa familia que es diagnosticado con alzhéimer. El actor José Coronado se mete en la piel de este líder que, una vez conoce la enfermedad que le afecta y el futuro que le espera, decide que es hora de ceder el testigo y elegir a su sucesor al mando del cartel que dirige. De este modo, esta ficción muestra las consecuencias de dicha enfermedad desde el punto de vista de Nemo, que lucha por dejar todos los cabos atados y por cumplir sus últimos deseos antes de perder por completo todos los recuerdos.

2 Josep en 'Pep'

Miquel Gelabert como Josep en 'Pep'

La comedia dramática 'Pep', estrenada en el año 2020 en la IB3, relata la historia de un pequeño empresario que se ve obligado a cambiar sus planes de vida después de que a su padre le diagnostiquen alzhéimer. De este modo, las tramas de esta serie giran alrededor de la enfermedad que padece Josep (Miquel Gelabert), lo que ocasiona que el resto de los personajes se replanteen muchos aspectos, sobre todo los relaciones con cómo quieren vivir sus últimos días y qué es lo que de verdad importa. Al mismo tiempo, la historia de Josep les obliga a reflexionar sobre la enfermedad y sobre cómo esta afecta a las personas que la padecen, pero también a los cuidadores, a los familiares y a los amigos que se encuentran a su alrededor

3 Ellis Grey en 'Anatomía de Grey'

Kate Burton como Ellis Grey en 'Anatomía de Grey'

En 'Anatomía de Grey' hemos visto multitud de pacientes con diversidad de enfermedades, siendo el alzhéimer una de las que más peso tuvo al afectar directamente a los protagonistas. La actriz Kate Burton fue la responsable de interpretar a Ellis Grey, prestigiosa cirujana y madre de Meredith a la que diagnosticaron alzhéimer, viéndose obligada a alejarse de todo hasta que finalmente falleció. Sin embargo, Ellis no fue la única que sufrió la enfermedad porque Adele (Loretta Devine), esposa de Richard Webber, también padeció la misma enfermedad que poco a poco le fue privando de todos sus recuerdos. Además, una cuestión importante es que en esta ficción hicieron hincapié en el estudio de la enfermedad y en la búsqueda de un tratamiento, dedicando una trama completa a ello que involucró a Derek y Meredith.

4 Abe Simpson en 'Los Simpson'

Abe Simpson en 'Los Simpson'

El abuelo de la familia amarilla más famosa de la televisión también ha sufrido las consecuencias de padecer alzhéimer. Quizá no se menciona explícitamente y el interés no recae principalmente en esta circunstancia, pero en algunos episodios de 'Los Simpson' hemos sido testigos de cómo Abe olvidaba algunas indicaciones básicas, pérdidas de memoria motivadas por la enfermedad. Además, al tratarse de una ficción en la que la comedia tiene mucha relevancia, esos despistes han sido retratados de forma humorística, quitándole dramatismo a la realidad que esconden sus acciones. Igualmente, no siempre vive en este estado, también presenta momentos de lucidez que se combinan con brotes en los que las consecuencias de la enfermedad se hacen notorios.

5 Rebecca Pearson en 'This Is Us'

Mandy Moore como Rebecca Pearson en 'This Is Us'

Una de las peculiaridades de 'This Is Us' es que nos ha permitido ver a sus personajes en diferentes etapas de su vida, conociendo prácticamente todos los detalles de la existencia de cada uno de los miembros de la familia Pearson. Desgraciadamente, Rebecca, la matriarca a la que da vida la actriz Mandy Moore, sufre alzhéimer al alcanzar una edad avanzada. Así pues, los espectadores son testigos del duro y complejo camino que Rebecca recorre hasta que reconoce y acepta la enfermedad que padece, pero también muestra cómo es todo el proceso de contar la verdad a los seres queridos, una tarea nada sencilla. Por tanto, desde una mirada realista, 'This Is Us' incorpora la enfermedad como parte de una de sus tramas.

6 Mariví Fuentes en 'La casa de papel'

Kiti Manver como Mariví Fuentes en 'La casa de papel'

Antes de dejarse guiar por los dictados de su corazón y convertirse en Lisboa en 'La Casa de Papel', Raquel Murillo (Itziar Ituño) tenía una vida normal y corriente como inspectora y como madre divorciada. Además de su hija Paula, también compartía casa con su madre, Mariví Fuentes, personaje interpretado por Kiti Mánver. Ella era una figura fundamental por todo lo que le ayudaba con las tareas del hogar y con el cuidado de la pequeña, hasta que descubre que tiene alzhéimer y sus facultades se ven mermadas, lo que complica que pueda encargarse de todo. De hecho, aunque Mariví intenta paliar las consecuencias de la enfermedad colocando notas recordatorias por algunas zonas de la vivienda, las pérdidas de memoria consiguen que cometa varios errores y que Raquel termine descubriendo lo que está sucediendo de verdad.

7 Lisa Duffy en 'Casualty'

Cathy Shipton como Lisa Duffy en 'Casualty'

'Casualty' es una de las producciones británicas más longevas de la televisión, una telenovela estrenada en el año 1986 que sigue las vivencias de trabajadores y pacientes de la frenética sala de urgencias del Hospital Holby City. Lissa Duffy, interpretada por la actriz Cathy Shipton, es una de las enfermeras del centro médico que fue diagnosticada con alzhéimer después de sufrir un accidente casero y mostrar algunos síntomas propios de la enfermedad que en un principio había confundido por la ansiedad y depresión que sufría. La noticia hizo que se replanteara su futuro profesional. Por desgracia, la desorientación producida por el alzhéimer provocó que Duffy saliese a la calle con tan mala fortuna de sufrir un accidente. Aunque fue atendida por sus compañeros del hospital, una hemorragia cerebral terminó con su vida.

8 Iván Noiret en 'El internado: Laguna negra'

Yon González como Iván Noiren en 'El internado: Laguna negra'

Durante las siete temporadas que 'El internado: Laguna negra' se mantuvo en antena pasaron multitud de cosas, algunas más increíble que otras. Sin embargo, una de las más inesperadas fue la noticia de que Iván, el personaje encarnado por Yon González, sufría alzhéimer. La información sobrecogió al afectado y a los espectadores, pues nadie esperaba que un adolescente como él sufriese dicha enfermedad neurodegenerativa más propia de personas de elevada edad. Según Lucía, quien le comunicó el diagnóstico, el motivo no era otro que la medicina que estaba tomando. Una vez digerida la noticia, el joven prefirió mantenerlo en secreto para evitar sufrir a sus allegados, aunque finalmente terminaron descubriéndolo.

9 Marlene en 'Con C mayúscula'

Phyllis Somerville como Marlene en 'Con C mayúscula'

En el año 2010 Showtime estrenó la serie 'Con C mayúscula', una comedia dramática centrada en las vivencias de Cathy (Laura Linney), una mujer cuya vida da un giro radical cuando le diagnostican cáncer terminal. Sin embargo, no es la única enfermedad que aborda la ficción, pues también refleja las consecuencias del alzhéimer a través del personaje de Marlene, la anciana vecina y amiga de Cathy que interpreta la actriz Phyllis Somerville. La ficción trata la enfermedad con ciertos toques de humor, pero la historia de Marlene da un giro y se convierte en un trágico desenlace después de que la mujer decidiese quitarse la vida tras cometer un gran error que casi le cuesta la vida al hijo de su amigo, todo por culpa de esa falta de lucidez que cada vez era más frecuente como consecuencia del Alzheimer.

10 Don Froilán en 'Cuéntame'

Antonio Canal como Don Froilán en 'Cuéntame cómo pasó'

Son muchos los personajes que han pasado por 'Cuéntame cómo pasó' durante todos estos años, pero no todos logran dejar la misma huella. Entre ellos se encuentra Don Froilán, el párroco de San Genaro al que da vida el actor Antonio Canal. Aunque tiene un carácter bastante regio y su forma de pensar está anclada en lo tradicional, siempre hizo lo mejor para sus feligreses, especialmente puso mucho empeño en ayudar a los más pequeños del barrio. Cuando el alzhéimer llegó a su vida tras un accidente durante un viaje, el Padre Nivio se incorpora a la parroquia para hacerle compañía, permitiéndonos ver cómo la enfermedad va haciendo mella poco a poco en el día a día de don Froilán, cuyos descuidos ocasionados por la pérdida de memoria nos dejaron escenas divertidas y algún que otro susto.