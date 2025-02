La broma de Pilar Vidal a Lydia Lozano que podría confirmar el salto de 'Ni que fuéramos' a La 1

Por Redacción | |

El magacín con el que Radiotelevisión Española va a volver a apostar por el directo en sus tardes se espera para primavera. Conforme se va acercando la fecha, los rumores sobre el posible salto de 'Ni que fuéramos Shhh' a La 1 retumban con más fuerza y la broma telefónica de Pilar Vidal a Lydia Lozano ha alimentado esas sospechas.

Pilar Vidal en 'Chico de revista'

La periodista de 'Espejo público' ha visitadoy durante su entrevista el ahora colaborador de ' Mañaneros ' ha animado a Pilar Vidal a gastar una broma a la colaboradora de 'NQF'. El catalán le daba la idea de decirle que acudiría a ' ¡De viernes! ', pero Vidal prefirió contarle que iba a fichar por 'Ni que fuéramos Shhh'.

"Me han dicho que se van algunas y quieren que vaya y esta vez me pagan mucho más que los 200 euros. A mí me dan 1.000 por actuación", decía la valenciana, engañando a su amiga Lydia Lozano y descubriendo el posible caché que cobran los colaboradores de 'Ni que fuéramos'. "¿Aquí?", repreguntaba Lozano, sorprendida. "Sí, yo me he quedado muerta, la última me dijeron 250", replicaba Pilar Vidal.

"Pero vamos a ver, ¿me estás hablando del de aquí o del de La 1?", preguntaba entonces Lydia Lozano, haciendo saltar todas las alarmas, ya que algunos creen que la periodista podría haberse ido de la lengua y haber confirmado el salto de 'Ni que fuéramos' a La 1. Sin embargo, muchos otros creen que la del chuminero se estaba refiriendo tan solo a 'Mañaneros'.

¿Un caché inferior?

"La que me cabreo soy yo...", reaccionaba Lozano al saber el caché que se había inventado Pilar Vidal. "Me parece un poco fuerte, con lo que te quiero no cobraría más que tú", le quitaba hierro al asunto Vidal, terminando la broma y desatando las carcajadas de Arnau Martínez. Segundos después de colgar, volvieron a llamar a Lydia Lozano para aclarar que había sido solo una broma más.