Pol Badía carga sin piedad contra Adara: "Es una tía sin carisma que busca una carpeta"

La segunda gala de 'El tiempo del descuento' que Telecinco emitió el domingo 19 de enero contó con un resumen de lo más destacado de la semana en Guadalix de la Sierra y es innegable que uno de los temas que más dieron que hablar fue las disputas que han protagonizado en los últimos días Pol Badía y Adara Molinero. Parecía que la expareja había solucionado sus problemas al encontrarse en 'GH VIP 7', sin embargo, la opinión que ha dado el chico del triángulo amorosa que ella protagoniza junto a Gianmarco Onestini y Hugo Sierra, ha provocado que su amistad vuelve a romperse.

Pol Badía en el confesionario de 'El tiempo del descuento'

Lo que empezó con una pullita por parte de Molinero sobre los comentarios de su amigo en 'Cazamariposas' se convirtió en una guerra abierta de expareja donde empezaron a sacar los trapos sucios de su relación: "Me daba vergüenza salir al rellano y ver a los vecinos por los gritos que pegabas. Porque sólo gritas. Si hablas normal no tienes vocabulario para seguir la discusión", exponía Badía ante la atenta mirada de sus compañeros.

Tras la segunda discusión donde Pol Badía acabó desestabilizando a Molinero al sacar a relucir la demanda de Hugo Sierra, la expareja del Maestro Joao se acercó al confesionario para desahogarse sobre la que era su amiga: "No tiene autocrítica, cuando no piensas como ella, te bloquea como me hizo a mí al salir de la casa", afirmaba este. Él considera que después de ver todo lo que ha dicho Adara Molinero sobre Hugo Sierra dentro de la casa, esta no tiene derecho a recriminarle si aporta datos de la relación que tuvieron hace varios años: "Es una chica sin carisma que busca una carpeta o una discusión", concluyó el concursante de 'El tiempo del descuento'.

Las razones de su ruptura con Adara

El ex granhermano explicó los motivos por los que finalizó su relación con Molinero. Confesó haber encontrado unas búsquedas en el teléfono móvil muy extrañas que le hicieron saltar las alarmas de que ella estuviera planteándose romper: "Formas de cortar con tu novio" y "Los 10 futbolistas solteros y guapos". Durante el directo Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntarle directamente Adara Molinero. Entre risas esta no dudó en negarlo y fue entonces cuando Badía acabó de estallar: "Jura por tu madre que no es verdad... Demuestras el tipo de persona que eres... ¡Ridícula!".