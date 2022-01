Uno de los formatos que viaja por las televisiones autonómicas es 'Atrápame si puedes'. Precisamente, una de las cadenas que cuenta en su catálogo con su versión particular es TV3; de hecho, por Navidades decidieron poner en marcha una serie de especiales infantiles, no exentos de polémica. Llucià Ferrer, su presentador, no permitió a una concursante responder en castellano, provocando un aluvión de críticas en las redes sociales.

Llucià Ferrer y Júlia, en 'Atrapa'm si pots'

La anécdota se produjo durante la tarde del sábado 8 de enero, cuando Ferrer hacía la siguiente pregunta: "¿De qué cereal está hecha la pasta italiana más tradicional?". En ese momento, la concursante se jugaba seguir sumando puntos y se dirigió al presentador: "¿Lo puedo decir en castellano?", expresó. "No, aquí eso sí que no porque es un concurso en catalán y se tiene que responder en catalán", respondió Llucià a su pregunta.

Ante un tema tan delicado y utilizado políticamente para el enfrentamiento, las redes sociales se lanzaron a cuestionar lo que se vio en pantalla. Sin embargo, cabe destacar que 'Atrapa'm si pots' tiene unas reglas y es un concurso que se graba íntegramente en catalán. De hecho, cabe plantearse qué ocurriría si esto hubiese sucedido en 'Pasapalabra', donde las respuestas de "El Rosco" se rigen específicamente por lo dispuesto en los diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española y en el de María Moliner.

Prohibido responder en castellano en TV3.



Ni para decir "trigo". pic.twitter.com/85YHT3Qz2N — Jesús Martín (@jesusmartin_lh) January 9, 2022

Tirando de videoteca, uno de los formatos que Luján Argüelles condujo en Cuatro vivió este planteamiento, aunque completamente al revés. Uno de los concursantes que visitaban el plató necesitaba que sus compañeros adivinasen la palabra "eructo" y utilizó su traducción al catalán para conseguirlo. Como era de esperar, la conductora invalidó esa respuesta por contravenir lo dispuesto en las reglas de 'Dame una pista'.

La respuesta (política) final

Como era de esperar, las reacciones políticas no tardaron en aparecer tras la viralización del fragmento. Entre los que se lanzaron a comentar la "problemática lingüística" de la cadena pública están Gabriel Rufián e Inés Arrimadas. Mientras que el primero llegó a ironizar con esta preocupación por el uso del catalán, al tiempo que los anglicismos comienzan a formar parte de nuestro vocabulario habitual, la segunda llegó a hablar de que se había producido algo "intolerable".