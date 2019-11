El polémico vídeo de Arkano forma parte de la campaña de promoción de su nuevo tema, "No me sale"

Arkano sorprendía subiendo a su cuenta de Instragram lo que parecía ser un vídeo que solo iba destinado a un amigo suyo. En las imágenes se le podía ver en estado de embriaguez presumiendo de haberse acostado con una joven, a la cual, además grababa desnuda sin su consentimiento. Las críticas no tardaron en aparecer y, ahora, el rapero ha dado la explicación: se trata de una campaña publicitaria de su nuevo tema, "No me sale", que, además, se publicaba dos horas después de la polémica.

Y aprovecho para rescatar estas stories en las que hablo sobre la STORIE POLÉMICA: pic.twitter.com/VvEukBLJv2 — Arkano (@SmoothArkano) November 29, 2019

Su último rap pretende ser una crítica a ciertos valores de la industria musical moderna y, de hecho, la primera parte del videoclip que lo acompaña es una burla a la repetición de patrones que vemos en muchas canciones y videoclips: un solo hombre rodeado de decenas de mujeres, jóvenes, exuberantes y ligeras de ropa. Planos de pechos, glúteos... Fiestas y alcohol. Es en la segunda parte del vídeo cuando el joven se deshace de toda la ropa extravagante y adornos. Apaga el croma y demuestra que lo que nos hacen ver muchas veces no es más que una ilusión.

El título "No me sale" está también escogido a conciencia, para dejar claro durante toda la canción que no tiene ninguna intención de repetir eso que define como "los valores del éxito heredados". Por eso, según él, en las famosas imágenes de Instagram quiso hacer una parodia de ellos, concretamente el de vender a la mujer como un mero objeto.

La canción y la intención va en la línea de lo que ha manifestado el artista en numerosas ocasiones, ya que siempre ha promulgado los valores del feminismo. Precisamente por eso, cuando se publicaron los famosos stories eran muchos los que criticaban el uso de la doble moral, tachándole de mentiroso e hipócrita. La repercusión fue tal, que no tardó en convertirse en Trending Topic. En los mensajes, ya había algunos que apuntaban a que podría tratarse de unapromoción, algo que se confirma con su explicación. No obstante, hay todavía algunos que no llegan a creerse o entender muy bien la intención de la campaña.

La explicación de Arkano

"Muy buenas, qué tal. Vaya locura. Parecía que se me había ido la cabeza. Para quien no lo haya entendido, esto era el previo de "No me sale", un nuevo proyecto en el cual busco que se reflexione sobre los valores del éxito heredado, eso que nos dicen que tenemos que seguir para triunfar. Es una auténtica locura, he leído en los titulares cosas como abuso sexual, que me retiraban como juez de la Final Internacional de los Gallos, nada todo mentira. Todo era una campaña previa. Espero que os haya molado la idea. Algunos ya se olían que era una campaña de un tema".

"Para los que no les parece bien, el storie que me grabé con Irene, la storie más polémica, que fue la liada que salía yo ahí súper ciego, que le mordía el culo... Precisamente es una de las partes centrales del mensaje, cuando hablo de los valores del éxito heredado, lo de ver a las mujeres como trofeos, como objetos a conseguir y a lucir delante de los colegas. Y de repente es como: 'Mira la tía con la que estoy', y se empiezan a rular esos vídeos sexuales. Esto forma parte del mensaje. Hay gente que no está de acuerdo. Hacen ver que yo estoy cayendo en eso, pero es justo lo contrario. La obra tenía esto como una de las partes centrales. Espero que se haya entendido".