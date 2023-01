Por Sergio Ojer Lapido |

Kiko Hernández se sometió este viernes 20 de enero al polígrafo de Conchita en 'Viernes deluxe' y sus respuestas han repercutido directamente en la familia de las Campos. El tema por excelencia sobre el que giró la entrevista al tertuliano del espacio de La Fábrica de la Tele fue el del chófer de las televisivas y la supuesta traición que ha cometido.

Kiko Hernández en 'Viernes deluxe'

Sin embargo, tras desvelar que Gustavo las acusa deque le prestó a María Teresa Campos , se destapó. El que fuera concursante de ' Gran Hermano 3 ' contestó que no era conocedor de que su examiga hubiera traicionado a la familia de televisivas, pero el polígrafo dictaminó que era mentira.

La excusa que el colaborador de 'Sálvame' buscó para que hubiera salido esa respuesta fue que quizá se entienda por deslealtad el hecho de que la comentadora de realities no dijera a las Campos que sabía que su chófer estaba grabando sus conversaciones privadas. "A lo mejor tenía que haberle dicho lo de las grabaciones, pero yo considero que al ser ella más amiga de Gustavo que de las Campos...", expresó.

Carmen Borrego desmiente esa información

Carmen Borrego, quien se encontraba en el plató durante la entrevista, alucinó con esas palabras de Hernández y es que ella no considera que Belén Rodríguez fuera más amiga de su conductor que de ellas: "Eso de que ella es más amiga de Gustavo que de las Campos es algo nuevo...". Sin embargo, el entrevistado recalcó y afirmó sus declaraciones: "Sí, sí, para que lo sepas. Es un dato que te doy, es así. No sé ahora mismo si se llevarán bien, porque yo de Belén Rodríguez no se nada desde noviembre, pero así ha sido".