'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su octava gala el jueves 4 de noviembre en Telecinco, con el futuro del concurso de Adara Molinero y los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, en manos de la audiencia, después de que Cynthia Martínez fuera la concursante salvada apenas dos días antes. Un duelo que se resolvió, finalmente, con la expulsión definitiva de Molinero.

Adara Molinero junto a los Gemeliers antes de conocer su expulsión de 'Secret Story'

La gala comenzó a las ocho de la tarde con los porcentajes situados en un 61,4% y un 38,6%, cifras que más o menos se habían mantenido desde que se produjo la salvación de Martínez. No obstante, a lo largo de la gala, el segundo porcentaje pareció ir cogiendo fuerza, reduciendo la diferencia con respecto a su desconocido rival pero, finalmente, sin llegar a superarlo en el momento en el que el programa cerró las votaciones. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez comunicó que los porcentajes de votos se habían quedado en un 52,2% y un 47,8%, antes de que diera a conocer el nombre del concursante que se tendría que despedir de la experiencia.

Molinero llegaba emocionada a la sala de expulsión junto a los Gemeliers, momento en el que confesó que "nos hemos matado, pero les quiero mucho", ante la certeza de que se separaría del dúo, saliera o no del reality. "Lo más bonito de este programa es comunicarnos, sacar amistades de aquí, mantener el control y, por supuesto, disfrutar", confesó Daniel, tras lo cual añadió que "estamos nerviosos pero, al mismo tiempo, tranquilos", puesto que eran conscientes de que, de convertirse en los expulsados, los esperaban sus seres queridos fuera. "Esto es un juego, al final todos tenemos que salir", concluyó el gemelo, antes de que el presentador comunicara la decisión de la audiencia. "No ha podido ser, pero estoy contentísima de haber vivido todo esto y haberlos conocido a todos. Me quedo con lo bueno", reconocía entonces una feliz Molinero.

Adara ha sido la expulsada de esta noche #SecretGala8 pic.twitter.com/LfuD7Ed0up — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 4, 2021

¿Volverá a la casa?

"Tenemos que dar oportunidades a las personas, comunicarnos, divertirnos, porque al final esto es un juego. Esta chica es maravillosa, tiene muchos valores y todos nos equivocamos. Y quiero darle un aplauso, porque es una tía de los pies a la cabeza", elogió Daniel, tras conocer la expulsión de su compañera, mientras que Jesús admitió que "puede que la hayamos prejuzgado". Una emotiva y cariñosa despedida tras la cual Molinero fue informada de que, en lugar de trasladarse a plató, tenía la oportunidad de formar parte de la repesca, algo que la madrileña aceptó al momento. Dicha decisión evitaba así que la madrileña pudiera reencontrarse con su madre, Elena Rodríguez, en plató, puesto que tendría que guardar cuarentena mientras se llevaban a cabo las votaciones.