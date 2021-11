El martes 2 de noviembre, Gianmarco Onestini sorprendía a Carlos Sobera y todos los presentes en 'Secret Story: Cuenta atrás' al romper a llorar sin un motivo aparente, para después terminar abandonando el plató, al que ya no regresó. Por eso, al contar con la presencia del italiano en la gala del 4 de noviembre, Jorge Javier Vázquez quiso aprovechar para preguntarle el porqué de su espantada, momento en el que Onestini achacó su estallido al entorno de Adara Molinero, razón por la que intervino Elena Rodríguez, madre de la concursante, que terminó discutiendo con el italiano.

Gianmarco Onestini y Elena Rodríguez discuten en la gala 8 de 'Secret Story'

"Yo soy un chico que parezco fuerte, pero tengo mi lado sensible, he aguantado tantas cosas que al final he explotado", confesó Onestini ante el presentador. El defensor y hermano de Luca Onestini explicó entonces que había visto "algunos ataques hacia mi hermano que ha hecho Elena junto a su hija", las cuales se habrían burlado "durante un directo de Instagram de las manchas blancas que tiene mi hermano, que es una enfermedad" e incluso afirmó que "he tenido que aguantar un tuit que fue horroroso para mí, de su tía Pilu, que se burló de la muerte de mi abuela". "Esta es la peor cosa que he tenido que tragar", recalcó el colaborador, haciendo estallar a Rodríguez.

"¡Eso es mentira! No te lo pienso permitir, que juegues con ataques de ansiedad siendo mentira", lo acusó la madre de Molinero, la cual defendió que "lo que dice Pilu no soy responsable. Y de lo que hago yo, sí lo soy y te puedo asegurar que eso es mentira". Por su parte, Onestini le echó en cara su actitud, al manifestar que "es una cosa asquerosa lo que habéis hecho" e incluso la echó en cara el haber "tenido que aguantar tus provocaciones toda la gala". "No te permito nunca más tocar a mi familia. Eres una mala persona", añadía el italiano, mientras Rodríguez lo tachaba de "persona manipuladora".

"No te voy a pasar ni una más"

"Me he estado cortado contigo, pero a partir de ahora no me pienso aguantar ni esto", recalcó la madre de Molinero, quien incluso comentó "cómo sabía yo que me caía esto a mi, qué geta tienes". "¡No toques más a mi familia! ¡No toques más a mi abuela! No te lo permito", replicaba Onestini. El italiano, además, instó a Rodríguez a que asumiera "la responsabilidad de lo que haces y de lo que dices, estaba ahí y me provocabas toda la noche. Conmigo no vuelvas a hablar nunca más". "No te voy a pasar ni una más, se acabó", aseguró la aludida, antes de que el presentador zanjara la disputa para seguir con el programa.