El PP rechaza participar en el debate electoral de Extremadura que organiza RTVE

RTVE ha anunciado la celebración de un debate electoral en Extremadura con motivo de los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre, al que fueron invitados los cuatro partidos con representación en la Asamblea regional: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Sin embargo, la candidata popular y actual presidenta de la Junta, María Guardiola, ha rechazado la invitación, mientras que el resto de formaciones ya han confirmado su asistencia.

Desde el Partido Popular justifican su negativa de participación alegando que ese tipo de encuentros deben realizarse en el ámbito autonómico, no nacional. Fuentes del partido han subrayado además que la iniciativa "desvirtúa el carácter autonómico" de las elecciones y todo ello lo consideran una estrategia política. Aun así, Guardiola mantiene su disposición a debatir en medios autonómicos y en condiciones equitativas.

Por su parte, RTVE ha recalcado que la invitación sigue abierta a la participación del PP y ha defendido su compromiso con "el pluralismo, la neutralidad y el respeto a los intereses de la ciudadanía", tal como se detalla en la carta enviada por el director de Informativos, Jon Ariztimuño. El debate será emitido en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Extremadura, y a nivel nacional a través del Canal 24 horas, RTVE Play y Radio 5.

Con la confirmación de Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) y el candidato aún por definir de Vox,entre las principales fuerzas políticas. El debate será una oportunidad para exponer propuestas y confrontar modelos de gestión en una comunidad clave, cuya

Mientras tanto, desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha celebrado la iniciativa por su proyección estatal: "Extremadura podrá tener el protagonismo que se merece después de décadas de olvido", ha dicho, criticando la ausencia de la presidenta popular, a quien acusa de tener "miedo" al encuentro y a que "conozcan sus mentiras, falsas promesas y sus incumplimientos".