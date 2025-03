La precariedad de los bailarines, expuesta: La urgencia de un convenio y la explotación de la vocación

Por Almudena M. Lizana | |

El 12 de febrero de 2025, aún con la resaca emocional del Benidorm Fest 2025 reciente, tres bailarinas, María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá, alzaron la voz para denunciar "los ambientes laborales chapuceros" que vivieron antes y durante la preselección española para Eurovisión. En su reivindicativo texto publicado en Instagram donde narraban las prácticas precarias que habían sufrido por parte del equipo de Chica Sobresalto, las bailarinas hicieron especial hincapié en que lo que les ocurrió "no es un hecho aislado" en su sector.

La iniciativa de estas tres mujeres abrió un debate mucho más profundo, un debate relacionado con la profesionalización de la danza, la necesidad imperiosa de un convenio de bailarines específico o la idealización de los trabajos vocacionales, entre otras problemáticas. Para profundizar más en estas cuestiones e intentar arrojar algo de luz a la situación que se vive en muchos de los sectores artísticos,, profesionales que conocen y trabajan en el mundo del baile, para averiguar mejor la situación e intentar señalar las posibles soluciones.

Una preocupación que abordaron las tres bailarinas en el comunicado fue la poca claridad en cuanto a altas en la Seguridad Social, contratos y pagos. Una práctica que suele ser habitual, según la mayoría de profesionales de la danza con los que hemos hablado. "Cuando sí que se da el caso de que te den de alta, ni siquiera te ponen en la categoría a la que perteneces, ni la cantidad de horas que trabajas", indica Algaba.

Carla Torres y Ariadna Algaba, bailarinas de Mawot en el Benidorm Fest 2025

¿Sin altas en la Seguridad Social?

"Creo y espero que no sea una práctica habitual a día de hoy, aunque sigue pasando, pero creo que menos de lo que podía pasar antes", opina Miryam Benedited, coreógrafa de 'Tu cara me suena'. "También pasa que a veces se exige que los bailarines sean autónomos, cosa que no es algo normal ni lógico. Lo normal es que a un bailarín le contraten", sentencia la coreógrafa. Por su parte, María José Arcas Mouliaá señala que solo ha tenido problemas con el tema del alta social cuando ha trabajado como profesora y con su participación en el Benidorm Fest.

Iosu Martínez, bailarín de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024, confirma tajante que sí es una práctica habitual, al igual que Vicky Gómez, que indica que "lamentablemente" a menudo se les ofrece trabajar sin contrato y sin darse de alta en la Seguridad Sociales. "Es terrible para nosotros porque, primero, no estamos cubiertos en caso de que nos pase algo y por otro lado, no cotizamos. Esto es un grave problema porque, ya de por sí, nuestra actividad va por proyecto, así que estamos dados de alta de manera intermitente los días que dura cada proyecto. Y si, encima de que no cotizamos como las profesiones 'habituales' cada día, sino solo días puntuales, no nos dan de alta...", justifica la coreógrafa.

Explotación por la vocación

Otra cuestión que se abordaba en la denuncia de Pizarro, Gomis y Arcas Mouliáa era la idealización de la profesión, algo de lo que se aprovechan muchos de los contratantes, quienes intentan pagar a los artistas más noveles con visibilidad y experiencia. "Lo que han hecho muchas veces es justificar un sueldo indigno con ese 'extra'", cuenta Mouliaá. "Las propuestas laborales artísticas a cambio de visibilidad o sueldos muy inferiores a lo que cuesta nuestro oficio están a la orden del día. También es nuestro deber saber decir que no", comparte Iosu Martínez, queriendo poner el foco en los contratantes que ofrecen este tipo de intercambios.

"También pasa que te quieren pagar, por ejemplo, en un desfile, con ropa de la marca en lugar de pagarte un sueldo", expone Benedited, también coordinadora de intimidad. "Cuando estás empezando y eres aún inexperto, tienden mucho a venderte este discurso", concuerda Vicky Gómez, quien también expone cómo artistas que están empezando sus carreras ofrezcan condiciones de trabajo insuficientes y prometan mejorarlas si su proyecto crece: "Con el tiempo se les olvida y dejan de contar con las personas que estuvieron ahí para apoyarles".

Miryam Benedited

En cuanto a la responsabilidad de rechazar ofertas de trabajo precarias, Miryam Benedited añade: "Ojalá la tuviese todo el mundo, porque así la persona que quiera contratar siempre se encontrará con esa pared y, coja a una persona o a otra, se verá obligada a hacer las cosas bien". Vicky Gómez, en su rol de coreógrafa, nos cuenta también cómo tiene que pelear habitualmente por unas condiciones dignas para sus bailarines.

"Casi siempre las condiciones iniciales que nos ofrecen son muy bajas y tengo que luchar para conseguir unos mínimos dignos para mis bailarines. Y cuando soy yo quien las establece, a menudo me piden que las ajustemos", explica, insistiendo en que es uno de sus requisitos innegociables. Además, la ganadora de la primera edición de 'Fama a bailar', también reflexiona sobre la responsabilidad del gremio y la capacidad de rechazar según qué condiciones.

"El hecho de sentir que socialmente nuestra profesión no está reconocida como debería creo que nos ha hecho sentir pequeños y, a veces, nos cuesta ponernos en nuestro lugar y decir que no a este tipo de condiciones", exterioriza la coreógrafa. "La gente se enfada cuando antepones tus principios a un trabajo, por muy 'bonita' que te pinten la propuesta. Pero yo sigo a lo mío, que el alquiler del piso no se paga solo y no están los alquileres baratos, precisamente", denuncia Martínez, volviendo a señalar el problema en las empresas contratantes que se aprovechan y no en los artistas.

César Louzán y Iosu Martínez, bailarines de Nebulossa en Eurovisión 2024

Un punto en el que coinciden varias de las profesionales de la danza con las que hemos hablado es que, según cuenta Ariadna Algaba, bailarina de artistas como Dua Lipa, Maluma o Emilia Mernes, solo se les da de alta en la fecha del evento y no en periodo de ensayos, siendo una parte fundamental e importante de su trabajo: "Muchas veces nos dan el total del presupuesto sin aclarar cuántas horas de ensayo vamos a tener antes del evento", cuenta la también bailarina de Mawot en el Benidorm Fest 2025 y de Dellacruz en el 2024, resaltando que, al igual que el resto de entrevistados a excepción del caso de Mouliáa con el equipo contratante, su experiencia en la preselección española para Eurovisión ha sido muy buena. "Pienso que se debería normalizar cobrar y estar dados de alto también en los ensayos", corrobora la que fue bailarina de Chica Sobresalto.

Urge un convenio de bailarines

Expuestos algunos de los problemas, probablemente no todos, con los que se encuentran algunos profesionales de la danza en su día a día, es momento de abordar cómo sería posible mejorar las condiciones y Vicky Gómez señala algo de forma rotunda: "Todos acabamos llegando a la conclusión de que nos falta un convenio de bailarines en el que estén estipulados todos nuestros derechos y condiciones laborales. Si lo tuviéramos, podríamos acogernos a él y defender así nuestros derechos y condiciones", expone la coreógrafa.

"Que los contratantes no traten de hacer chanchullos y que exista un convenio y un mayor control del cumplimiento de las leyes laborales, de manera que sean las empresas las que se vean presionadas por sanciones y no el trabajador el que tenga miedo de perder oportunidades laborales", añade Arcas Mouliáa, mientras que Iosu Martínez también habla con rotundidad, volviendo a señalar a las empresas contratantes: "Simplemente diré que cuando una persona se está aprovechando del trabajo de otra, lo sabe".

Vicky Gómez, coreógrafa y bailarina

Los dos convenios a los que aferrarse

Por ahora, los bailarines pueden agarrarse a dos convenios a falta de uno propio. En primer lugar, en la Comunidad de Madrid, el VI Convenio de Teatro establece condiciones laborales y salariales de actores y actrices, con un capítulo dedicado al teatro musical acogiendo a los bailarines y contemplando la mayoría de las necesidades planteadas en este reportaje.

Sin embargo, más allá del teatro musical, encontramos la segunda opción en el III Convenio Audiovisual 2016, de ámbito estatal, donde también se establecen condiciones laborales y salariales de bailarines, aunque se hace de una manera muy particular. Por ejemplo, a la hora de definir los grupos profesionales dentro de los bailarines, estos se crean a partir de un paralelismo de los grupos profesionales de los actores. Y es que si el actor/actriz de reparto se define según las líneas de texto que tiene, el cuerpo de baile se define por el número de compases que requiera la interpretación del bailarín.

Llegados a este punto, quizá el camino a seguir sea la reactivación del desarrollo del Estatuto del Artista, una reforma comprometida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que deriva de un mandato del Congreso de los Diputados aprobado por unanimidad en 2018.

Dentro de las medidas que se quieren adoptar dentro del Estatuto del Artista encontramos la regulación de trabajadores menores de 16 años, la reducción de abusos en la contratación a tiempo parcial, así como fórmulas de asimilación al alta para protección desde el inicio actividad hasta su conclusión, incluidos desplazamientos, a efectos de cotización, entre otros desafío. El avance en el mismo sería un empujón muy importante en los derechos laborales de los bailarines.