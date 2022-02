El Palau de les Arts en Valencia ha sido el encargado de acoger la entrega de premios más importantes que se conceden en nuestro cine y que organiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España: los Premios Goya 2022 que celebraron su 36ª edición con una gala presencial, aunque con medidas sanitarias a causa de la pandemia.

Javier Bardem

Javier Bardem fue galardonado como el Mejor actor protagonista por su interpretación en "El buen patrón"; de hecho, es el sexto premio que recibe el intérprete es estos premios. Su discurso prometía. A la reciente muerte de su madre y maestra, la gran Pilar Bardem, se sumaba el éxito internacional que, tanto él como su mujer Penélope Cruz, lograron al ser nominados simultáneamente en los Oscar. Ambas, han tenido un espacio clave en las palabras de agradecimiento de Bardem.

Un discurso de lo más emocionante

Tras dirigirse a sus compañeros académicos por este reconocimiento, el actor quiso reivindicar el trabajo de los otros nominados en la categoría de Mejor actor protagonista (Luis Tosar, Eduard Fernández y Javier Gutiérrez): "Tres grandísimos actores a los que quiero y admiro; gracias por los trabajos que habéis hecho", afirmó Bardem. También mencionó al del resto de reparto de "El buen patrón" y a su director Fernando León de Aranoa: "Gracias por un personaje tan divertido y darme la oportunidad de interpretarlo", concluyó.

En su discurso, también tuvo palabras para Penélope Cruz: "La mujer a la que amo, respeto, admiro y celebro todos los días, ¡te quiero!", prosiguió, sin olvidar a sus hijos Leonardo y Luna. "Sois el mayor regalo y lo mas hermoso que ha pasado en vuestras vidas. Papá y mamá os aman", señaló a continuación. En alusión a su madre, Bardem compartió un emotivo alegato: "La mujer que me parió, que me ayudó a sobrevivir, que me enseñó la admiración por este oficio, que fue un ejemplo de compromiso, una actriz inmensa y uno de los mejores seres humanos que me he encontrado". Antes de despedirse del auditorio, le susurró un sentido "te quiero" a su madre.