La 36ª edición de los Premios Goya comenzaba con mucho ritmo gracias a la actuación de Jedet, Cristina Castaño y Bebe. Sin embargo, no eras más que un espejismo, puesto que las tres horas restantes carecieron de jolgorio. Los espectadores se mostraron muy enfadados con el desarrollo de una gala que calificaron de "plana" y "sin ritmo".

La mayoría de ellos coincidieron en que lo mejor de la noche fueron los discursos de tres figuras del cine español: José Sacristán, Javier Bardem y Blanca Portillo. Además, mientras que unos aclamaban a la ganadora de la noche, "El buen patrón", otros criticaban que "Madres paralelas" se fuese con las manos vacías.

#Goya2022 Lo que más rabia me da de que la gala haya sido aburrida es que los homenajes a José Sacristán y Berlanga (un vídeo muy corto, pero su año fue 2021) hayan llegado con todo el mundo agotado

Me parece una auténtica falta de respeto que Madres Paralelas haya tenido 0/8 premios. #Goya2022

Vaya tostón más absoluto la gala de los #Goya2022 Tremendo horror. Quitando el In Memoriam y a José Sacristán el resto puede ir a la hoguera como la gala más aburrida de la historia. Que me iba a quedar a ver Volver, pero me ha absorbido la energía vital cual dementor. pic.twitter.com/uhCQZtFXbi