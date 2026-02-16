Luis Merlo o Marina Castaño, primera eliminación de 'Top Chef' por una tarta que parece "algo escatológico"

Por Redacción |

'Top Chef: dulces y famosos' ya se ha estrenado en Televisión Española demostrando qué concursantes se desenvuelven mejor entre hornos. Tras una prueba individual, el azar formó cuatro equipos de tres para el siguiente reto y, los dos peores, tuvieron que formar parejas para el siguiente. La peor de ellas, por su resultado y su ritmo pausado, fue la formada por Luis Merlo y Marina Castaño, quienes se enfrentaron a la prueba de fuego para decidir quién protagonizaría la primera eliminación.

Cada uno de ellos tenían que decorar una tarta de corcho con forma de corazón y que pusiera "Felicidades". Podría parecer un reto fácil pero no lo era. Con sus fallos y sus intentos, el resultado de los dos fue bastante igualado, habiendo sufrido mucho durante la elaboración y llegando a tener varios bloqueos. "Nos hubiera gustado ver un poco de evolución en los dos. La hemos visto, pero muy pequeña. La decisión se ha tomado con lo que se ha visto en la última prueba de fuego. Una persona ha puesto un poco más de actitud, con la tarta un poco mejor", decía a ambos Paco Roncero para revelar a continuación que la eliminada es Marina Castaño.

"El marrón es súper peligroso"

Marina Castaño presenta su elaboración en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Y es que a la hora de presentar su tarta Marina, el jurado ya se fijó en los colores de la decoración. La concursante se excusó en que son de la menta y el chocolate, pero Eva Arguiñano le explicó que "cuando te he visto con el colorante marrón pensaba: 'ay, ¿qué va a hacer?'. El marrón es súper peligroso porque puede parecer algo escatológico". Sus compañeros, siguiendo la prueba, mencionaron casi al unísono: "¡caca!", mientras que Castaño aseguraba que no lo había pensado.

Natalia, la mejor del programa

Natalia es la ganadora del primer programa de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Luis Merlo fue rápidamente a darle un abrazo a su compañera, y esta le dijo: "Te lo has merecido". Él rechazaba que eso fuera cierto, porque consideraba que se merecían los dos quedarse por el trabajo que habían hecho". Después, Marina Castaño quiso dedicar unas palabras al equipo: ". Tanto a mis compañeros concursantes, a los jueces y a ti, Paula (Vázquez). Y como l a vida sigue dando sorpresas, yo seguiré teniendo contacto fuera de plató, echándonos unas risas y brindando.

El jurado también tuvo que escoger al mejor de esta entrega del programa. "Hemos valorado tanto en individual como en grupo, la actitud, el saber trabajar en equipo y hemos llegado a la conclusión que el pastelero Top de esta semana sea Natalia", expresaba Arguiñano tejando sorprendidísima a la cantante. Tras decir que había sufrido mucho y que no se lo esperaba, la presentadora le informó que este nombramiento implica una gran responsabilidad, pero que tendrá que tener paciencia hasta la próxima semana para saber en qué consiste.