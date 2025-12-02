La serie de 'God of War' confirma su segunda temporada y ficha a un director de 'Shogun'

Por Alejandro Rodera |

Las adaptaciones de videojuegos siguen proliferando en la televisión. A las exitosas 'The Last of Us' y 'Fallout' se sumó recientemente el encargo por parte de FX de 'Far Cry', una antología inspirada en la saga de Ubisoft, compañía que también saltará a la pequeña pantalla de la mano de Netflix con una serie de 'Assassin's Creed'. De la misma manera, Prime Video no se quiere perder la fiesta y, pese a los problemas en su preproducción, sigue adelante con la adaptación de 'God of War'. De hecho, ha dado un paso al frente para doblar su apuesta por este ambicioso proyecto.

La ficción basada en la icónica franquicia publicada por PlayStation y desarrollada por Santa Monica Studio recibió luz verde en diciembre de 2022, aunque en octubre de 2024 perdió a sus responsables, que fueron reemplazados por Ronald D. Moore ('Outlander') pocos días después. De este modo, se emprendía un nuevo rumbo creativo que, lejos de reducir la esperanza de vida de la serie, ha acabado ampliándola, puesto que, según adelanta Deadline, la plataforma de Amazon también ha encargado una segunda entrega.

Kratos y Atreus en el reboot de 'God of War' de 2018

Así pues, el equipo creativo está planeando la adaptación con una visión bastante más amplia al haber recibido este voto de confianza, que se habría producido a comienzos de este mismo año, es decir, en plena preproducción de la primera tanda. En estos momentos, los responsables de la versión televisiva siguen inmersos en esa fase previa al rodaje y todavía están buscando a los actores que darán vida a los dos protagonistas.

Kratos y su hijo Atreus en una secuencia de 'God of War'

Estrella tras las cámaras

Esa dupla principal está formada por, padre e hijo que recorren las tierras nórdicas tras la muerte de un ser muy querido. La serie está basada en el reboot de los videojuegos, quey se expandió en 2022 con 'God of War: Ragnarok'. Aquellas entregas cambiaban la ambientación habitual de la franquicia, circunscrita a Grecia desde sus inicios, paraentre el guerrero espartano y su poderoso hijo.

A la espera de conocer quién encarnará a Kratos y Atreus, lo que sí se ha confirmado es quién se encargará de dirigir los dos primeros episodios de la serie: Frederick E.O. Toye. El cineasta angelino se ha embarcado en 'God of War' en un rol muy destacado, ya que sentará las bases visuales de la ficción tras haber ganado el Emmy por 'Shogun' y después de haber estado implicado en otros títulos tan llamativos como 'The Boys', 'Fallout' o 'Watchmen'.