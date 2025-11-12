La primera serie española de Can Yaman desvela su título y presenta a su reparto

Por Alejandro Rodera |

La primera serie de Can Yaman en España se anunció el 23 de octubre, aunque en aquel momento la atención se centró, como es lógico, en el gran reclamo de la serie: el debut local de una estrella internacional que, tras arrasar desde Turquía, también ha intentado recalar en Italia. Menos de un mes después, la productora detrás del proyecto, Secuoya Studios, ha ofrecido más detalles sobre el mismo, entre los cuales se incluyen su título y la plana mayor del elenco que arropará a Yaman.

En primer lugar, se ha comunicado que la ficción de ocho episodios se llamará 'El laberinto de las mariposas'. Al igual que el proyecto más reciente de la compañía, 'Camino a Arcadia', esta apuesta será un thriller romántico que buscará tener impacto global sin olvidarse del público local. Para ello, se ha reclutado a un elenco repleto de talento patrio, ya que Yaman compartirá equipo artístico con María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvó, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil y Jorge Suquet.

Andrea Duro, Can Yaman, María de Nati y Félix Gómez lideran 'El laberinto de las mariposas'

Así pues, el popular actor de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' y 'Dolunay', que se reencontró con el público español en octubre al aparecer en 'La revuelta', estará rodeado de caras reconocibles para los espectadores locales. Todos ellos se pondrán bajo la dirección de Alberto Ruiz Rojo ('Montecristo') e Iñaki Peñafiel ('Perdida'), que trabajarán a partir de los guiones de Ángela Obón ('4 estrellas') y Daniel Corpas ('Cuando nadie nos ve'). Por su parte, Eduardo Galdo ('La encrucijada') es el productor ejecutivo junto a Lele Portas ('Heridas') y también el creador de la idea original.

Can Yaman intentará recalar en España tras el éxito de sus series turcas

La aventura española de Can Yaman

Por el momento, 'El laberinto de las mariposas' no ha sido adquirida por ninguna plataforma o cadena, aunque. Por ejemplo, SkyShowtime se ha encargado de lanzar 'Camino a Arcadia' y ' Matices ' y ya tiene en marcha 'El homenaje', que llegará en 2026. A su vez,, mientras que Movistar Plus+ y RTVE tienen pendiente el estreno de 'Terra Alta' y 'Los 39', respectivamente.

El estrellato de Yaman en España se remonta a 2019, cuando 'Erkenci Kus' alcanzó una gran popularidad en Divinity. De hecho, aquel éxito le abrió las puertas de nuestro país y, en ese mismo año, fue invitado a los Premios Actúa, donde coincidió con Javier Bardem y desató la euforia entre sus sus fans. En aquel momento, ya subrayó que le "gustaría trabajar aquí" y, seis años después, ese sueño se empieza a hacer realidad con 'El laberinto de las mariposas'.