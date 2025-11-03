FormulaTV
VENGANZA

Tráiler de 'Camino a Arcadia', la serie de SkyShowtime con William Levy y Paula Echevarría

Secuoya Studios produce este drama romántico que verá la luz el 10 de noviembre.

SkyShowtimePublicado: Lunes 3 Noviembre 2025 17:33 (hace 1 hora)

La historia de amor entre William Levy y Paula Echevarría no tardará en complicarse. El primer tráiler de la nueva serie original de SkyShowtime evidencia que la tranquilidad en la que viven sus dos protagonistas es muy frágil. De un día para otro, la vida de Pablo, un afable entrenador de lucha canaria, da un giro radical cuando se produce la aparición de su mujer, a la que abandonó en otro continente.

Una vez superado su pasado violento, el personaje de Levy fue capaz de rehacer su vida junto a su hijo Bruno, pero ese viraje le convirtió en el centro de una diana de venganza. Como expone el adelanto, el regreso de las figuras de su pasado dan pie a un thriller emocional y repleto de acción, el cual empujará a Pablo a explorar sus propios límites para salvar a quien más quiere.

Michelle Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca y Nacho Guerreros completan el reparto de esta producción de Arcadia La Serie (Secuoya Studios) en colaboración con Vix y SkyShowtime, que llega a España el 10 de noviembre con sus tres primeros episodios para después lanzar los tres restantes a ritmo de uno por semana.

