El 12 de noviembre de 2021, Los Chunguitos confirmaban que habían decidido separarse musicalmente, después de 45 años juntos en los escenarios. El cantante José Salazar era quien daba la cara y explicaba que, a partir de ese momento, cada uno iría "en solitario". Si bien, el que fue el 50% de Los Chunguitos dejaba claro que esta ruptura profesional no se debía a ningún problema personal entre ambos.

Juan y José Salazar

"Son cosas que pasan, como ha pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mío. [...] La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada", decía Salazar, sin embargo, parece que finalmente sí se ha desvelado el dilema problema que había entre ambos.

Hasta ahí, parecía que la relación entre los dos hermanos era maravillosa; sin embargo, 'Socialité' desveló una jornada después de la emisión de ese comunicado que había una causa económica que habría precipitado la decisión. Al parecer, José Salazar habría descubierto días antes que su representante les había estafado, llevándose más dinero del previsto. Ante esto, el pequeño de los hermanos intentó convencer a Juan de lo que había pasado, pero este se posicionó del lado contrario. Un hecho que, por lo visto, causó la ruptura del grupo después de más de cuarenta años.

Siguen sus carreras musicales

En las declaraciones que José Salazar dio el día de la separación de Los Chunguitos, el cantante intentaba quitar hierro al asunto y hablaba, esperanzado, de su primer sencillo en solitario, titulado "La vida te sorprende". Respecto a ese trabajo, llegó a emocionarse al tiempo que aseveraba habérselo enseñado a su hermano Juan y este le había dicho que era algo muy bonito.