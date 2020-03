'Supervivientes 2020': José Antonio Avilés llama "sibilina" a Elena en plena guerra por el fuego

En la playa de los siervos saltan las chispas y no precisamente porque el fuego que mantienen los concursantes sean grandes hogueras. En 'Supervivientes 2020' cada vez se notan más los estragos de la convivencia y algunos ya están cansados de discutir. En este caso, el fuego ha sido la razón de los enfrentamientos. Y es que José Antonio Avilés y Elena Rodríguez no se ponían de acuerdo en la cantidad de leña que debían utilizar.

Elena Rodríguez y José Antonio Avilés discuten a gritos en 'Supervivientes 2020

Elena temía que no tuviesen madera suficiente para pasar la noche, pero José Antonio entendía que había de sobra. Le reprochó que cada vez que ella quiere hacer algo, lo acaba haciendo sola "para poner a todo el mundo en el compromiso". "Qué quieres que haga, que esté todo el día quieta escuchándote? Cuando alguien dice algo en tu contra ya es malo", replicaba Elena a sus palabras.

"Pero tú eres más sibilina, y lo eres porque sabes cuando haces las cosas", le respondía José Antonio con los mismos gritos, antes de que ella le dejase muy claro que no se pasase de la raya. "Estoy harta de tus comentarios, cada vez que quiero hacer algo me frenas, tienes afán de protagonismo", le dejaba muy claro la madre de Adara a su compañero, que perdiendo los nervios volvía a gritar: "Nadie te ha frenado de nada, has hecho aquí lo que te ha dado la gana, no voy a ser el nuevo Pavón, que se ha ido y necesitas un blanco".

No son los únicos

Ana María Aldón, con mejores intenciones pero iguales resultados, gastó la leña que tenían para toda la semana cuidando el fuego en una sola noche. Los concursantes tuvieron que buscar más e incluso utilizar un gran tronco que les servía para sentarse. Fani criticó duramente la actitud de Ana María, acusándola de actuar por su cuenta y molestándose cuando los demás se lo recriminaron: "Nyno se lo ha dicho con toda la educación del mundo y encima se ha enfadado", explicó la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.