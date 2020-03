Mila Ximénez, contra Alessandro Lecquio tras recordar sus críticas por 'GH VIP 7': "¡Vete a la mierda!"

Cuando Mila Ximénez se encontraba concursando en 'GH VIP 7' fue duramente criticada por Alessandro Lecquio. El aristócrata italiano cargó en varias ocasiones contra ella por sus actitudes en el reality, en el que no cesó de quejarse constantemente, de deambular por la casa malhumorada y de perder los nervios en varias ocasiones. "Es una profesional del insulto, queda en evidencia semana tras semana", llegó a pronunciar la expareja de Ana Obregón. No obstante, la colaboradora ha aprovechado este miércoles 4 de marzo en 'Sálvame' para devolverle la bilis acumulada durante todo este tiempo.

Mila Ximénez y Alessandro Lecquio

Las críticas de Mila surgieron a raíz de una tertulia sobre 'Supervivientes 2020', en la que la periodista se encontraba defendiendo a Rocío Flores, concursante nominada, de los ataques del conde, que había cargado contra ella en 'El programa de Ana Rosa': "Lequio ha estado esta mañana criticándola a gritos como hace siempre. Está muy envilecido, se pone muy rojo. Lo que no puede hacer un conde es tener ese movimiento, como de que se le cae la baba, que está continuamente recogiéndosela".

"Menudo trajecito le has hecho", comentó Carlota Corredera, pero la colaboradora todavía no había terminado, aún le quedaba tela que cortar: "Si hablas de buenas formas, intenta tener tú una actitud más educada. Se puede criticar un reality show, pero no despedazar a la gente que está dentro, que es lo que haces tú. Lo haces todo mirando a la directora, para destacar, por ego, pero solo haces el ridículo con esas rojeces en la cara y recogiendo la saliva".

"Eres ridículo para ponerte así como un loco"

Mila Ximénez fue calentándose poco a poco contra el colaborador de televisión, sobre todo tras recordar algunas de las críticas que recibió de Lecquio cuando se encontraba en la casa de Guadalix de la Sierra: "Impresentable tú, maleducado tú, porque por lo menos yo no he jugado con cosas tan delicadas como has hecho tú. Sé lo que has dicho de mí y te has pasado tres pueblos. Has estado tres meses pum, pum y pum. Y lo peor es que sé que ni lo piensas porque yo he estado siempre ahí cuando lo has necesitado, pero eres el juguetito del programa. ¡Eres ridículo con la edad que tienes ponerte así!".

"Eres ridículo para ponerte así como un loco. Si yo lo hago dentro de un reality show es porque estoy presionada, ¿pero tú qué presión tienes? Y que conste que no tengo rencor ninguno de 'GH VIP 7'" continuaba ensañándose la colaboradora mientras miraba a la cámara, para después concluir con las palabras "¡Pero vete a la mierda!", que pasaron inadvertidas entre los aplausos del público a su reprimenda.