Por Fidel Conejero |

La 1 volverá a alterar su programación de tarde este lunes 29 de junio con motivo del Mundial 2026. La cadena pública emitirá el encuentro de dieciseisavos de final entre Brasil y Japón, programado para las 19:00 horas, lo que obligará a retirar de la parrilla varios de sus espacios habituales de la franja vespertina.

Entre los espacios afectados vuelven a estar 'Valle Salvaje' y 'La promesa', las ficciones diarias de La 1 que ya se han visto desplazadas en otras jornadas por la cobertura del campeonato. Tampoco se emitirán este lunes 'Malas lenguas' ni 'Aquí la Tierra', que desaparecerán puntualmente para dejar hueco a la retransmisión deportiva.

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El Brasil-Japón de dieciseisavos altera la tarde de La 1

La sobremesa arrancará con normalidad con el ' Telediario 1 ', previsto a las 14:55 horas. A continuación, La 1 emitirá 'Teledeporte directo al Mundial' a las 15:20 horas, antes de dar paso a unade ' Directo al grano ', que ocupará la parrilla desde las 15:50 hasta las 18:30 horas.

El espacio de actualidad presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró se prolongará así mucho más de lo habitual para cubrir gran parte del hueco que suele ocupar 'Valle Salvaje' normalmente. Tras su emisión, La 1 conectará con 'Camino a NY', el formato dedicado al seguimiento del Mundial, que se ofrecerá entre las 18:30 y las 18:45 horas.

A partir de ese momento comenzará la previa del Brasil - Japón, que se emitirá dentro de la cobertura de la Copa del Mundo FIFA 2026. El partido, que está programado para las 19:00 horas, ocupará la franja comprendida entre las 18:45 y las 20:55 horas, hasta enlazar directamente con el 'Telediario 2'.

La programación habitual de tarde queda, por tanto, completamente modificada. En condiciones normales, tras 'Directo al grano' llegarían 'Valle Salvaje' a las 17:45 horas, 'La promesa' a las 18:35 horas, 'Malas lenguas' a las 19:35 horas y 'Aquí la Tierra' a las 20:20 horas.

Con este nuevo cambio, los seguidores de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' tendrán que esperar al martes 30 de junio para retomar las tramas de ambas ficciones. La decisión se produce dentro de la apuesta de RTVE por el Mundial 2026, que está provocando numerosos ajustes en la programación de La 1 desde el inicio del campeonato y, especialmente ahora que ya nos encontramos en la fase de eliminatorias.