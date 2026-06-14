Por Fidel Conejero |

Tras la visita del papa León XIV, que obligó a modificar parte de la parrilla de La 1 de TVE, el comienzo de la participación de España en el Mundial 2026 también provocará importantes cambios en la programación de la cadena pública. RTVE ha decidido dedicar toda la tarde del próximo lunes a la cobertura del debut de la Selección Española frente a Cabo Verde, un encuentro que obligará a suspender toda la oferta habitual de sobremesa y tarde de la cadena pública.

De esta forma, los espectadores no podrán ver ese día los espacios habituales de la parrilla vespertina de La 1. Programas como 'Directo al grano', las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La promesa', el espacio de actualidad política 'Malas lenguas' o el veterano 'Aquí la Tierra' desaparecerán este lunes de la programación para dejar paso a una extensa cobertura del campeonato.

La sobremesa arrancará con normalidad con la emisión del 'Telediario 1', aunque a partir de las 15:30 horas la cadena conectará con un especial de 'Teledeporte directo al Mundial', que servirá como previa de una tarde completamente centrada en la actualidad del Mundial 2026.

La Selección Española de Luis de la Fuente

'Camino a NY' será el previo al debut de España en el Mundial 2026

Tras este primer bloque informativo, La 1 emitirá a las 16:00 horas 'Camino a NY', el espacio, presentado por Lara Gandarillas y Marcos López, estará dedicado al seguimiento del Mundial y al análisis de todo lo que rodea al torneo. Posteriormente llegará el plato fuerte de la jornada con la retransmisión del encuentro entre España y Cabo Verde, prevista para las 17:45 horas, estando previsto el comienzo del partido desde el Estadio Atlanta a las 18:00 horas.

El encuentro supondrá el estreno de la selección dirigida por Luis de la Fuente en la fase de grupos del campeonato y concentra una gran expectación entre los telespectadores, especialmente al tratarse del primer compromiso de la Selección Española en una competición que paralizará buena parte de la programación televisiva durante las próximas semanas.

Una vez concluido el encuentro, RTVE mantendrá su apuesta por el fútbol con un nuevo bloque de 'Camino a NY', que ofrecerá reacciones, análisis y las primeras valoraciones del debut mundialista de España. La programación habitual regresará por la noche con la emisión del 'Telediario 2'.