'La promesa' y 'Valle Salvaje' vuelven a desaparecer de La 1 por el Mundial 2026

Por Fidel Conejero |

Los seguidores de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' volverán a quedarse sin nuevos episodios este lunes 22 de junio. Apenas una semana después de que el debut de España en el Mundial 2026 provocara importantes cambios en la programación de La 1, RTVE volverá a modificar su parrilla para dar prioridad a la cobertura del campeonato.

En esta ocasión, la cadena pública ofrecerá el encuentro entre Argentina y Austria, correspondiente a la fase de grupos del Mundial, un partido que obligará a suspender buena parte de la programación habitual de la tarde. Entre los espacios afectados vuelven a encontrarse las dos series diarias, que no tendrán emisión durante la jornada del lunes.

La programación arrancará con normalidad con la emisión del 'Telediario 1' a las 14:55 horas, seguida de 'Teledeporte directo al Mundial'. Posteriormente, 'Directo al grano' mantendrá su hueco habitual a las 15:50 horas, pero a partir de las 18:15 horas La 1 conectará con una nueva entrega de 'Camino a NY', el espacio dedicado al seguimiento del torneo.

A continuación, a las 18:45 horas, llegará la retransmisión del partido entre, que ocupará toda la franja en la que normalmente se emiten las ficciones diarias de la cadena. De esta forma, ni, programada habitualmente a las 17:45 horas, ni, que suele emitirse a las 18:35 horas, podrán verse este lunes.

Victoria en una escena de 'Valle Salvaje'

El Argentina-Austria vuelve a alterar la tarde de La 1

La reestructuración de la parrilla también afecta a otros formatos de la cadena. Tras el encuentro tampoco se emitirán 'Malas lenguas' ni 'Aquí la Tierra', ya que la programación conectará directamente con el 'Telediario 2' a las 20:55 horas.

No es la primera vez que el Mundial altera la emisión de las series de La 1. La semana pasada, el debut de la Selección Española frente a Cabo Verde ya provocó la cancelación de 'Valle Salvaje' y 'La promesa', una situación que volverá a repetirse ahora debido a la apuesta de RTVE por la cobertura del campeonato.

De este modo, los espectadores de ambas ficciones tendrán que esperar al martes para retomar las tramas de las producciones diarias, que continúan siendo dos de las principales apuestas de la cadena pública para sus tardes.