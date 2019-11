El proyecto empresarial que lidera Can Yaman más allá de la televisión

No son pocos los fans que Can Yaman tiene en todo el mundo. El que fuese protagonista de 'Erkenci Kus', una de las ficciones turcas más vistas de Divinity en toda su trayectoria se ha ganado el cariño de muchos espectadores en todo el mundo, por ello no sorprende que no sean pocos los periodistas que le siguen habitualmente para conocer de primera mano todos sus pasos. El interés que despierta entre la prensa turca es un hecho y prueba de ello es el último reportaje que "ha protagonizado". El actor ha sido pillado en un bufete de abogados en la ciudad de Berek, una visita nada casual y es que es uno de los proyectos empresariales más importantes de su vida.

Can Yaman]

Y es que más allá de ser actor y protagonizar ficciones como la mencionada 'Pájaro soñador' o 'Doluany', Can Yaman tiene también conocimientos de derecho. El actor estudió estudió derecho en la Universidad privada de Yeditepe al mismo tiempo que acudía a cursos de interpretación. Este se graduó en 2012 pero prefirió no ejercer de forma estable y decantó su carrera profesional al mundo de la ficción. Tal y como ha confesado en algunas entrevistas, esta era su verdadera pasión y por ello decidió no renunciar a ella bajo ningún concepto. Pese a ello, no se ha alejado del todo del mundo del derecho, tal y como los paparazzis han captado.

Can Yaman estuvo presente en un bufete de abogados del que él mismo es socio. Efectivamente, el proyecto empresarial que este lidera junto a diversos colegas es un directorio legal en Berek. Aunque no es habitual su presencia en el lugar, tal y como se cuenta desde la prensa turca, sí son frecuencias pequeñas visitas del abogado al lugar, para acompañar a sus colegas y comprobar que todo funciona de forma correcta. Posiblemente no son pocos los fans del actor que se han sorprendido por este proyecto que, pese a no ser ni mucho menos secreto, no era conocido por todos.

Can Yaman, posa en ¡Hola!

Este reportaje se produce días después de que el actor haya sido portada de la versión turca de la reconocida revista ¡Hola!. En una extensa entrevista con dicho medio, el intérprete ha dado pequeñas pinceladas de lo que fue su infancia. El protagonista de 'Dolunay' ha confesado que "he sido un hombre desde niño (...) y he tenido que luchar contra los prejuicios desde mi infancia". Por otro lado, el actor ha contado que tiene claro que debe emprender un nuevo concepto de estrella televisiva en el que pararse con sus seguidores, atender a todos los medios de comunicación y no huir de las multitudes debe ser lo habitual; en definitiva, estar cerca de la prensa pero también de sus fans.