La prueba que demuestra si Marta Peñate y Lester Duque siguen juntos tras 'La isla de las tentaciones 2'

'La isla de las tentaciones 2' ha vuelto a convertirse una vez más en todo un éxito tanto en la televisión como en las redes sociales. Aunque los participantes del reality intentan por todos los medios que nadie tenga información de cuál será el desenlace de cada pareja, inevitablemente en las redes siempre se acaban filtrando spoilers que dan pistas muy grandes de cómo han podido acabar cada una de las parejas que se embarcaron en el concurso. Este ha sido el caso de Marta Peñate y Lester Duque, quienes ya entraron con una relación muy perjudicada a pesar de llevar juntos 11 años.

A lo largo de los programas que se han ido emitiendo en Telecinco y Cuatro, ambos han admitido tener dudas sobre su relación y tanto Lester como Marta la han definido como "tóxica". Por este motivo, la pareja ha empezado a dejarse llevar un poco más con los tentadores; mientras que Lester se dejaba querer y dormía con su compañera Patricia, Marta, muy celosa, tomó la decisión de besarse con Dani y además compartir cama. La canaria no se arrepentía de lo que había hecho pero afirmaba que "ya la habían expulsado del Edén" tras haber tirado por la borda sus 11 años de fidelidad ante Lester.

Por el momento, tal y como se está desarrollando la trama en el programa, no parece que la pareja siga junta después del concurso. No obstante, la prueba definitiva de esta teoría es una foto filtrada por un usuario de Twitter donde se ve al novio de la exconcursante de 'GH 16' con Patricia en el aeropuerto. Duque había tenido sus últimas citas con la tentadora y había admitido que era con quien más "feeling" estaba sintiendo dentro de Villa Montaña. ¿Buscará Lester el apoyo de la tentadora tras ver las imágenes de Marta con Dani? Sandra Barneda ya confirmó en la hoguera del 7 de octubre que habían pasado el ecuador del programa, por lo tanto quedan muy pocas semanas para averiguar definitivamente si alguna de las parejas sobrevivirá al final de su experiencia en la República Dominicana.

Otras filtraciones de 'La isla de las tentaciones 2'

Desde el inicio del programa las redes sociales se han llenado de memes y de vídeos donde los espectadores opinan y bromean sobre las parejas y tentadores que participan. En la historia del reality ya se ha quedado guardada la frase de Melyssa Pinto: "Tom Brusse, eres un desgraciado", cuya discusión se está interpretando a través de bailes por numerosos Tiktokers. Todo esto hace que el programa incremente su popularidad a pasos agigantados. No obstante, también hay diferentes seguidores del reality que han descubierto más pruebas del posible final de 'La isla de las tentaciones 2'.

Una de las parejas que claramente no continúan tras terminar el programa son Melodie Peñalver y Cristian Jerez, ya que ambos se les ha visto posando en los mismos lugares que Beltrán y Andrea Gasca, los tentadores que más cerca están de ellos en la República Dominicana. Además se filtró un video de la pareja discutiendo en plena calle ambos echándose a la cara sus respectivas infidelidades: "Lo ha hecho en mi cama, yo no lo he hecho en mi casa. Él a los tres días se trajo a una tía a mi casa y me lo encontré yo lleno de besos", gritaba la joven visiblemente enfadada y con un "vámonos, Beltrán" terminó de confirmarse la ruptura entre la pareja de Elche.